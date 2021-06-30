В горящую Якутию направят дополнительную группировку из Бурятии

Общество, Фото: агентство лесного хозяйства

В Якутии горит 137 тысяч га леса



В Якутию направят дополнительную группировку из Бурятии для тушения лесных пожаров. Об этом стало известно сегодня на заседании оперативного штаба по тушению лесных пожаров Бурятии. С просьбой о помощи обратились глава Якутии Айсен Николаев и руководитель Рослесхоза Иван Советников.



- По данным ФБУ «Авиалесоохрана», 29 июня в Якутии проводились работы по тушению 179 пожаров на площади 137 тысяч га, ещё 85 термоточек на площади 63 тысячи га находятся под наблюдением. Наши пожарные-десантники, которых мы отправили, стоят на защите населенных пунктов, группу разбили на четыре бригады. Людей для тушения в Якутии катастрофически не хватает, - рассказал зампред правительства Бурятии Пётр Мордовской.



- В Бурятии на боевом посту останутся около 150 человек только парашютной десантной пожарной службы, не считая сотрудников лесопожарных станций и привлечённых лиц, - добавил руководитель Забайкальской базы авиационной охраны лесов Григорий Сердюков.



- Если у нас в республике ситуация изменится, будем перегруппировывать нашу лесную охрану. Не помочь соседнему субъекту тоже не можем, - отметил Пётр Мордовской.



Таким образом, помимо работающей в Якутии группировки пожарных-десантников и парашютистов-пожарных Бурятии, будет направлена дополнительная группировка из 30 человек. В ближайшие дни они отправятся на помощь, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.



