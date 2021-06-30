Необычный охранник появился в семье ветврача Оловяннинского района
В Забайкальском крае в начале этого лета ветеринарный врач Оловяннинской станции по борьбе с болезнями животных Татьяна Тверитинова увидела на дороге лежащую собаку. У животного травмирована задняя лапа и ему требовалась помощь.
- Собаке провели клинический осмотр. У неё выявлен открытый перелом задней берцовой кости. Лапу спасти животному нельзя, так как оно пролежало несколько дней на улице. Собака была в тяжёлом состоянии, поэтому потребовалась срочное хирургическое вмешательство, - пояснила Татьяна Тверитинова.
Ветврачи приняли решение отнять лапу для спасения жизни собаки. После проведенной операции Татьяна забрала животное к себе.
Сегодня Белка, такую кличку дали собаке, получила весь комплекс антибиотиков и витаминов. Осложнений у животного не наблюдается, и она быстро идет на поправку.
Татьяна добавила, что Белка очень умная. Поначалу собаке искали новых владельцев, но со временем поняли, что с таким хорошим охранником они не готовы распрощаться. Об этом сообщает государственная ветеринарная служба Забайкальского края.
В Забайкалье ветеринар спасла травмированную собаку
Общество, Фото:
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