В дело вмешалась прокуратура
Как выяснила прокурорская проверка, в Кижингинском районе Бурятии работник сельскохозяйственного потребительского кооператива трудился на производстве без заключения трудового договора.
Председателю кооператива внесено представление, по результатам рассмотрения которого трудовой договор с работником заключён.
В отношении работодателя возбуждено административное дело за нарушение трудового законодательства, виновному лицу назначен штраф. Постановление вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
В Бурятии работник сельхозкооператива работал без договора
Общество, Фото:
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