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В Бурятии работник сельхозкооператива работал без договора

В Бурятии работник сельхозкооператива работал без договора
Общество,  Фото:pixabay.com.
В дело вмешалась прокуратура

Как выяснила прокурорская проверка, в Кижингинском районе Бурятии работник сельскохозяйственного потребительского кооператива трудился на производстве без заключения трудового договора.

Председателю кооператива внесено представление, по результатам рассмотрения которого трудовой договор с работником заключён.

В отношении работодателя возбуждено административное дело за нарушение трудового законодательства, виновному лицу назначен штраф. Постановление вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры. 
прокуратура
 
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