В Бурятии работник сельхозкооператива работал без договора

В дело вмешалась прокуратура



Как выяснила прокурорская проверка, в Кижингинском районе Бурятии работник сельскохозяйственного потребительского кооператива трудился на производстве без заключения трудового договора.



Председателю кооператива внесено представление, по результатам рассмотрения которого трудовой договор с работником заключён.



В отношении работодателя возбуждено административное дело за нарушение трудового законодательства, виновному лицу назначен штраф. Постановление вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

