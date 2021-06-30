Пункты вакцинации против коронавируса в Улан-Удэ

Вакцинация против COVID-19 не проводится лицам до 18 лет

ПРОТИВОПОКАЗАНА



При себе необходимо иметь: паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Также на вакцинацию можно записаться через портал Госуслуги.



Пункты вакцинации против коронавирусной инфекции в Улан-Удэ



Городская поликлиника №1

Запись на вакцинацию по номерам телефонов: 57-57-95 и 37-34-34

(график работы колл-центра с 08.00-20.00, (пн-пт) и 09.00-15.00, (сб)).



Вакцинация проводится по адресам:

Ул. Каландаришвили, 27, 1 этаж взрослой поликлиники. Кабинеты 10,11, 10.00-16.00 (перерыв 12.00-12.30), пн-пт., 09.00-15.00 (сб).

Ул. Кабанская, 6 (взрослое отделение «Заречный»), кабинете № 1а, 11.00-13.00 (перерыв 12.30-13.00), пн-пт.

Ул. Сокол, 6 (амбулатория пос. Сокол), кабинет № 5, 14.00-16.00 (пн-пт).

При записи через колл-центр нужно уточнить оператору, по какому адресу вы желаете пройти вакцинацию.



Городская поликлиника №2:

Бульвар Карла Маркса, 12

— каб. 103 (1 этаж) — допуск к вакцинации I этап

— каб. 100 (1 этаж) — вакцинация I этап

— каб. 237 (2 этаж) — допуск к вакцинации II этап

— каб. 237а (2 этаж) — вакцинация II этап



Бульвар Карла Маркса, 12. Здание травмпункта каб. 1

Режим работы с 8.30-16.30 (Пн. - Пт.). Сб. 8.30 - 15.00 по графику

— мобильный прививочный пункт, вакцинация I и II этап



Взрослая поликлиника 112й мкр., дом 30а

— Каб. 7 — допуск к вакцинации

— Каб. 8 — вакцинация

С 8.30 до 16.30



Контакт-центр взрослой поликлиники — тел. 37-95-91;



Амбулатория Студенческой поликлиники, ул. Жердева 31

Режим работы с 8.30-16.30 с (Пн. - Пт.).

— 8 каб. - допуск к вакцинации

— 21 каб. - прививочный пункт, вакцинация I и II этап



Амбулатория, ул. Ключевская 10а

Режим работы с 8.30-16.30 с (Пн. - Пт.).

— 9 каб.- допуск к вакцинации, мобильный прививочный пункт. Вакцинация I и II этап



Амбулатория 112 мкр. — тел. 37-90-77;



пос. Забайкальский

— Каб. 9 — допуск к вакцинации

— Каб. 7 — вакцинация



с. Нижний Саянтуй

— Каб. 5,6 — допуск к вакцинации

— Каб. 3 — вакцинация

С 8.30 до 16.30



Амбулатория пос. Забайкальский — тел. 20-01-03

Амбулатория с. Нижний Саянтуй— тел. (+73-01) 46-54–1–17



Городская поликлиника №3



График работы кабинетов вакцинации:

1-й компонент с 08.30-16.30, ул. Тобольская, 155, 08.30-12.00

13.00-16.30, кабинеты №116, 306, 308.



2-й компонент Амбулатория №7, пр.Строителей 44.

08.30 -12.00 каб. № 2;

13.00-16.00 каб. № 11

Телефоны для записи: 29-73-60



Городская поликлиника №4



Прививочный пункт №1

Поликлиника по ул. Яковлева,8 кабинеты №103, 609;

Прививочный пункт №2

Поликлиника по ул. Комарова, 12, кабинет №3

08.00-17.00, перерыв с 12.00-13.00

Запись по телефонам: 27-82-83, 57-82-83



Городская поликлиника №5



Поликлиника по ул. Гармаева д.9, 8.00- 19.00, прививочный кабинет 8.00- 18.00;

тел. call-центра 379-378



Городская поликлиника №6



Запись на вакцинацию от COVID-19 по телефонам: 579-002, 566-346



Пункты вакцинации против COVID-19

Ул. Московская,1, (допуск каб. №132, прививочный каб. №107, пн –пт с

9.00- 15.00, сб. 10.00 -13:00 )

Ул. Юного Коммунара,3 (допуск в каб. дежурного врача, прививочный каб.№7А, пн-пт с 08.00 – 15.00)

Ул. Норильская,12в (допуск каб. №102, прививочный каб.№105, пн-пт с 09.00 – 15.00)

Ул. Добролюбова, 6а (допуск каб.№7, прививочный каб.№8, пн-пт с

10:00 -16:00)

ТЦ Сагаан Морин, (пн –пт 09.00-17.00, перерыв 12.00-12.30, вход со стороны Спорткомплекса)

ул. Комсомольская 1б, отделение №3, (допуск врача в каб.№6, прививочный каб.№1, пн-пт 8.30-15.00, перерыв 12.00-12.30)









Вакцинация против COVID-19при наличии:- острых инфекционных и неинфекционных заболеваний;- периода обострения хронических заболеваний;- ранее встречавшихся случаев тяжёлых аллергических реакций;- беременности и периода грудного вскармливания