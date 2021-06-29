Работы завершат до конца сентября этого года
В посёлке Таксимо Муйского района Бурятии стартовали работы на территории памятника первопроходцам БАМа. Здесь планируется сделать косметический ремонт, озеленение и благоустройство территории.
- В настоящее время проведены земляные работы для устройства тротуаров, а также частично подготовлено основание для тротуаров. Работы по контракту будут завершены до 30 сентября 2021 года, — пояснил представитель подрядчика, директор ООО «БИТ» Алексей Васянович.
Напомним, памятник первопроходцам БАМа в Таксимо — макет гидросамолета Ант-4 в масштабе 1:2. Он был сделан комсомольцами Улан-Удэнского авиационного завода по чертежам гидросамолёта, на котором Сергей Курочкин разбился при посадке на Баранчеевское озеро 15 августа 1940 года. Началась история с памятником в начале восьмидесятых, когда разбившийся самолёт подняли со дна озера бойцы отряда «Комсомолец Бурятии», а воздвигли его на привокзальной площади Таксимо лишь в середине девяностых. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства РБ.
На севере Бурятии стартовал ремонт памятника первопроходцам БАМа
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