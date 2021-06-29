В Бурятии запечатлели исчезновение облаков





Бурятская туристическая компания «Егора» в своём аккаунте в Instagram опубликовала кадры «небесной войны». На вершине Пик Любви в Тункинском районе холодный циклон прорывался через перевал Аршанский, в долину реки Кынгарга. Однако на склоне его поджидал и не пускал тёплый циклон, поглощая облака по всей фронтовой линии.На втором видео облако также исчезает чётко по линии циклона.