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В Бурятии запечатлели исчезновение облаков

В Бурятии запечатлели исчезновение облаков
Общество,  Фото:trekingegora
Холодный циклон встретился с тёплым

Бурятская туристическая компания «Егора» в своём аккаунте в Instagram опубликовала кадры «небесной войны». На вершине Пик Любви в Тункинском районе холодный циклон прорывался через перевал Аршанский, в долину реки Кынгарга. Однако на склоне его поджидал и не пускал тёплый циклон, поглощая облака по всей фронтовой линии.

На втором видео облако также исчезает чётко по линии циклона.



«Очень красиво», «Это бесподобно», «Господи, красота-то какая», «Вот бы такой же заслон поставить ковиду, чтобы также бесследно исчез с лица Земли», - написали зрители.

Как сообщал «Байкал-Daily», недавно путешественник Алексей Рютин поделился необычным видео – на записи туман стремительно надвигается на Ольхон, стелясь над озером
горы погода
 
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