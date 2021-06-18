На Байкале запечатлели необычное явление





Гид на Ольхоне и путешественник Алексей Рютин поделился необычным видео в социальной сети – на записи туман стремительно надвигается на Ольхон, стелется над озером. Присутствующие там люди восхищаются происходящим и снимают на телефоны.- Сегодня впервые испытали такое. Было жутко. Температура с +18 резко упала на +5, - отмечает гид.Видео было опубликовано в паблике ves_ulan_ude, пользователи отмечают, что выглядит всё действительно красиво, но жутковато:«В прошлом году на Байкале, в Турке тоже такое видела. Очень затягивает и жутко»«Вааау, красота!!!»«Перепад температуры, детка»«Фантастика»«Бывая высоко в горах, такое явление просто потрясающе красиво. Облака плывут под ногами, вокруг. Как при ускоренной съёмке они формируются и рассеиваются, и снова формируются. На Байкале такое пока не встречал»«Мы все умреееем!» у нас так кричали 2 туриста из Москвы в этой ситуации. И смех, и грех»«Прям кадры из фильма «Мгла».