На Байкале запечатлели необычное явление

«Сегодня впервые испытали такое, было жутко», - рассказал очевидец
Гид на Ольхоне и путешественник Алексей Рютин поделился необычным видео в социальной сети – на записи туман стремительно надвигается на Ольхон, стелется над озером. Присутствующие там люди восхищаются происходящим и снимают на телефоны.
- Сегодня впервые испытали такое. Было жутко. Температура с +18 резко упала на +5, - отмечает гид.
Видео было опубликовано в паблике ves_ulan_ude, пользователи отмечают, что выглядит всё действительно красиво, но жутковато:
«В прошлом году на Байкале, в Турке тоже такое видела. Очень затягивает и жутко»
«Вааау, красота!!!»
«Перепад температуры, детка»
«Фантастика»
«Бывая высоко в горах, такое явление просто потрясающе красиво. Облака плывут под ногами, вокруг. Как при ускоренной съёмке они формируются и рассеиваются, и снова формируются. На Байкале такое пока не встречал»
«Мы все умреееем!» у нас так кричали 2 туриста из Москвы в этой ситуации. И смех, и грех»
«Прям кадры из фильма «Мгла».
В республике уже определяют, сколько вакцин необходимо для обязательной прививочной кампании
Главврач республиканского противотуберкулёзного диспансера отметил, что «сегодня – время героев»
«Сегодня впервые испытали такое, было жутко», - рассказал очевидец
На реке Джида ранее было несколько паводков, причём, некоторые из них носили катастрофический характер
Юный водитель привлёк внимание сотрудников ДПС, нарушая дорожные правила
Росомаха очень осторожный зверь, и встретить его непросто
Синоптики опубликовали прогноз на выходные
Общественники нашли детские площадки с опасными нарушениями
Улан-удэнец лежал возле киоска в бессознательном состоянии
Все, кто прибывают из других стран, обязаны выполнить пройти тестирование на COVID-19
Сезон оказался коротким, но насыщенным
Стоимость пансионата превышает миллиард рублей
Занято более 90% ковидных коек
Судно затонуло на реке вблизи байкальского залива Чивыркуй
Верный пёс сидит на одном месте в надежде, что за ним вернутся