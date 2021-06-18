 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

18 июня

17 июня

Популярное

На Байкале запечатлели необычное явление

На Байкале запечатлели необычное явление
Общество,  Фото:скриншот
«Сегодня впервые испытали такое, было жутко», - рассказал очевидец

Гид на Ольхоне и путешественник Алексей Рютин поделился необычным видео в социальной сети – на записи туман стремительно надвигается на Ольхон, стелется над озером. Присутствующие там люди восхищаются происходящим и снимают на телефоны.

- Сегодня впервые испытали такое. Было жутко. Температура с +18 резко упала на +5, - отмечает гид.

Видео было опубликовано в паблике ves_ulan_ude, пользователи отмечают, что выглядит всё действительно красиво, но жутковато:

«В прошлом году на Байкале, в Турке тоже такое видела. Очень затягивает и жутко»
«Вааау, красота!!!»
«Перепад температуры, детка»
«Фантастика»
«Бывая высоко в горах, такое явление просто потрясающе красиво. Облака плывут под ногами, вокруг. Как при ускоренной съёмке они формируются и рассеиваются, и снова формируются. На Байкале такое пока не встречал»
«Мы все умреееем!» у нас так кричали 2 туриста из Москвы в этой ситуации. И смех, и грех»
«Прям кадры из фильма «Мгла». 

природа Байкал
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии готовятся к обязательной вакцинации от коронавируса
В Бурятии готовятся к обязательной вакцинации от коронавируса
Общество, 18.06.2021
В республике уже определяют, сколько вакцин необходимо для обязательной прививочной кампании
Валерий Кожевников поздравил с Днём медицинского работника
Валерий Кожевников поздравил с Днём медицинского работника
Общество, 18.06.2021
Главврач республиканского противотуберкулёзного диспансера отметил, что «сегодня – время героев»
На Байкале запечатлели необычное явление
На Байкале запечатлели необычное явление
Общество, 18.06.2021
«Сегодня впервые испытали такое, было жутко», - рассказал очевидец
В Бурятии разработали проект дамбы на реке Джида
В Бурятии разработали проект дамбы на реке Джида
Общество, 18.06.2021
На реке Джида ранее было несколько паводков, причём, некоторые из них носили катастрофический характер
В Иркутской области 16-летний парень катал друзей на отцовской машине
В Иркутской области 16-летний парень катал друзей на отцовской машине
Общество, 18.06.2021
Юный водитель привлёк внимание сотрудников ДПС, нарушая дорожные правила
В Бурятии в фотоловушку попала росомаха
В Бурятии в фотоловушку попала росомаха
Общество, 18.06.2021
Росомаха очень осторожный зверь, и встретить его непросто
Жителей Бурятии предупредили о грозах в выходные
Жителей Бурятии предупредили о грозах в выходные
Общество, 18.06.2021
Синоптики опубликовали прогноз на выходные
В Бурятии дети играют под электропроводами и у трансформатора
В Бурятии дети играют под электропроводами и у трансформатора
Общество, 18.06.2021
Общественники нашли детские площадки с опасными нарушениями
В Улан-Удэ медики спасли жизнь мужчине по дороге на концерт
В Улан-Удэ медики спасли жизнь мужчине по дороге на концерт
Общество, 18.06.2021
Улан-удэнец лежал возле киоска в бессознательном состоянии
Улан-удэнца оштрафовали на 15 тысяч за несданный тест
Улан-удэнца оштрафовали на 15 тысяч за несданный тест
Общество, 18.06.2021
Все, кто прибывают из других стран, обязаны выполнить пройти тестирование на COVID-19
В Улан-Удэ пансионат для престарелых строят с опережением графика
В Улан-Удэ пансионат для престарелых строят с опережением графика
Общество, 18.06.2021
Стоимость пансионата превышает миллиард рублей
В Бурятии со дна реки подняли затонувшую баржу
В Бурятии со дна реки подняли затонувшую баржу
Общество, 18.06.2021
Судно затонуло на реке вблизи байкальского залива Чивыркуй
Бурятский «Хатико» ждёт бросившего его хозяина
Бурятский «Хатико» ждёт бросившего его хозяина
Общество, 18.06.2021
Верный пёс сидит на одном месте в надежде, что за ним вернутся

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^