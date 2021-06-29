С улиц Улан-Удэ откачивают ливневые воды

Общество, Фото: комитет городского хозяйства

Горожане могут сообщить о местонахождении луж на дорогах



С улиц Улан-Удэ откачали 1300 кубометров ливневых вод, сообщили в комитете городского хозяйства администрации города.



- Согласно прогнозам о начале ливня и грозы вся техника комбината по благоустройству находилась в боевой готовности. С 22 часов вечера спецтехника вышла на устранение последствий затяжного дождя, - отмечают в комитете городского хозяйства.



В течение ночи и ранним утром 10 вакуумных машин работали по всему городу. Большую помощь оказывают и сотрудники с двумя мотопомпами. Всего на 10 утра 28 июня, по городу откачано свыше 1300 кубометров ливневых вод.



В Октябрьском районе были устранены лужи с улиц Жердева («Заря», «Вторчермет», «Выстрел»), Мокрова, Бабушкина, Ключевская, Сахьяновой, Трубачеева, в 100-х микрорайонах.



В Железнодорожном районе откачаны ливневые воды с улиц Маяковского, Николая Петрова, Трактовая, Жуковского, Октябрьская.



В Советском районе вакуумные машины работали на улицах Балтахинова, Набережная, Смолина, Кирова, Коммунистическая, Банзарова.



Сообщить о нахождении луж на городских дорог можно в круглосуточную диспетчерскую комбината по благоустройству по тел. 44-46-77.



