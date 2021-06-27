В Бурятии ввели обязательную вакцинацию

Требование об обязательной вакцинации касается студентов, чиновников, работников сферы обслуживания и пр.



Бурятия присоединилась к регионам, ввёдшим обязательную вакцинацию от коронавируса. Главный государственный санитарный врач по Бурятии Сергей Ханхареев подписал постановление о проведении профилактических прививок от COVID-19 отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям, об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора.



- На сегодняшний день эпидемиологическая ситуация по COVID-19 в Бурятии расценивается как неблагополучная. Темп прироста заболеваемости возрос с 22 мая, когда прирост за сутки составил 16%, а в последующие дни увеличился до 59%, - пояснил Сергей Ханхареев, - При анализе заболеваемости установлено, что чаще болеют люди трудоспособного возраста от 18 до 60 лет, удельный вес которых в структуре общей заболеваемости составляет 69%. Отмечается рост числа заболевших лиц, которые активно посещают общественные места и пользуются общественным транспортом. Поэтому нами было принято решение о проведении обязательной вакцинации граждан, подверженных наибольшему риску инфицирования. Создание коллективного иммунитета позволит нам стабилизировать эпидситуацию по новой коронавирусной инфекции в республике.



Согласно постановлению, обязательной вакцинации против COVID-19 подлежат следующие категории граждан:



- работники медицинских, образовательных организаций,



- работники социальной сферы (дома престарелых, дома ребёнка, дома инвалидов, социальные работники по обслуживанию на дому),



- работники транспорта, транспортных узлов и ЖКХ (транспорт общего пользования, такси, аэропорт, автовокзалы),



- работники сферы обслуживания (торговли, общественного питания, пищевой промышленности),



- служащие (федеральные, муниципальные, органов госвласти республики),



- работники сферы услуг (парикмахерские, ателье, прачечные, химчистки, сауны, бани, салоны красоты, массажные салоны, гостиницы, турбазы, отели),



- работники учреждений культуры, досуга и спорта (дома культуры, детские игровые, развлекательные центры, театры, кинотеатры, спортивные центры),



- работники МФЦ, клиентские подразделения банков, почтовых отделений, единых расчётных центров),



- студенты,



- лица старше 65 лет.



Прививки необходимо поставить в срок до 20 августа.



Должно быть привито не менее 60% от общей численности сотрудников организации.



Министерству здравоохранения Бурятии и руководителям медорганизаций необходимо обеспечить развёртывание достаточного количества пунктов вакцинации, в том числе по местам работы, учёбы и на общественных пространствах.



Главам муниципальных образований необходимо оказать содействие в проведении иммунизации в районах и обеспечить контроль за иммунизацией своих сотрудников организациями, индивидуальными предпринимателями.



Постановление не распространяется на лиц, имеющих противопоказания к профилактической прививке против COVID-19 в соответствии с порядком проведения вакцинации вакцинами ГАМ-КОВИД-ВАК, ЭпиВакКорона, КовиВак.



- Именно вакцинопрофилактика коронавирусной инфекции является наиболее эффективным профилактическим мероприятием в борьбе с COVID-19, - подчеркнули в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.



Первой в стране обязательную вакцинацию части населения ввела Москва, вслед за ней аналогичное решение приняли власти Московской области. Затем аналогичное решение приняли в Ленинградской, Тверской, Кемеровской областях, Башкирии и других регионах. Везде в основном требование также касается работников сферы обслуживания, образования и здравоохранения.





