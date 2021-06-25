В Бурятском хореографическом колледже учатся две японки

Общество, Фото: сайт минкультуры Бурятии, minkultrb.ru

Студентки из Японии отличаются высокой дисциплинированностью



Японские студенты Бурятского хореографического колледжа сдали зачёт по классическому танцу. 24 июня, преподаватель учащихся из Японии Баирма Цыбикова дала открытый урок по классическому танцу, сообщили в минкультуры Бурятии.



На сегодня в Бурятском республиканском хореографическом колледже имени Сахьяновой и Абашеева обучается два слушателя из Японии. Иноуэ Аяка и Кимура Куруми из-за пандемии смогли приехать в Улан-Удэ только в конце апреля 2021 года, едва открылась граница с Японией. Но за короткий срок они успешно освоили необходимую программу обучения. Параллельно японки изучали русский язык. Экзамен по нему они тоже сдали 24 июня после открытого урока по классическому танцу. Его отдельно обсудили педагоги колледжа.



Прежде всего, они поблагодарили преподавателя японских студентов, поскольку Баирма Бальчиновна взяла на обучение этих девушек только в июне. Она отметила, что её японские подопечные отличаются высокой дисциплинированностью.



Педагоги ещё во время открытого урока заметили, что японские ученицы получили базовое образование в разных балетных школах. И это специалистам видно сразу по движениям в танце. У каждой из двух японских учениц разный почерк. Несмотря на это, все программные движения выучены девушками от станка до середины и пальцев, выражаясь языком хореографов. Именно так от простого к сложному был построен открытый урок.



Первым студентки показали экзерсис у станка на восьми коротких номерах. Экзерсис – это комплекс упражнений, с которого начинается рабочий день у любого артиста балета. Такой комплекс всевозможных тренировочных упражнений, составляет основу урока классического танца. Экзерсис способствует развитию силы мышц, эластичности связок, воспитанию выворотности, устойчивости и правильной координации движений у учащихся либо артистов балета.



Открытый урок с японскими ученицами начался с разогрева и медленной проработки различных групп мышц. Сначала все упражнения выполнялись у палки, затем — на середине балетного зала. Ученики младших классов большую часть урока проводят у палки. Но японские студентки приехали учиться уже в старшем подростковом возрасте как слушатели. Поэтому большая часть урока у них отдаётся середине и затем прыжкам. Выработанный веками урок классического танца практически неизменен по своей структуре.



Ученицы выполняли практически одинаковые базовые элементы в схожей последовательности. Менялся только темп (скорость исполнения движений), координация (сочетание движения ног с движениями рук, корпуса и головы) и насыщенность комбинации, строящейся вокруг базового элемента.



Экзерсис сопровождался, как положено, живым музыкальным исполнением на фортепиано.



Даже непрофессиональному танцору наглядно видно, что танцевать у станка легче. Во время выполнения экзерсиса у станка важно следить за постановкой корпуса, не заваливаться на палку, не слишком на нее опираться.



После станка будущие артистки перешли на середину зала и приступили к выполнению экзерсиса на середине. Здесь задача усложнилась, потому что опоры палки уже нет, и нужно железно держать корпус, чтобы устоять на одной ноге на полупальцах, выполняя движения согласно методике.



Для того, чтобы танцевать на середине зала, нужна отличная подготовка ног, корпуса, спины. Японские студенты показали четыре номера в экзерсизе на середине зала и 11 номеров в разделе Allegro. Самый большой и сложный экзерсис на пальцах не может обойтись без пуантов. Аяка и Куруми показали 12 коротких номеров, которые завершились фуэте.



На обсуждении урока педагоги отметили, что японские студенты быстро схватывают новые знания. Специалисты выделили индивидуальные особенности японских учениц. Например, прекрасные «певучие» руки Куруми.



Директор хореографического колледжа Доржо Дугаржапов поблагодарил коллектив за то, что в короткий срок удалось подготовить иностранных студентов к открытому уроку и экзамену по русскому языку.



- К сожалению, из-за пандемии и антиковидных ограничений мы вынуждены изыскать способы отправить иностранных студентов домой раньше запланированного срока. Поэтому все необходимые экзамены и открытый урок тоже прошли немного раньше, с соблюдением всех санитарных норм. Рециркуляторы в балетные залы мы купили ещё в прошлом году. В этом году мы для безопасности разделили потоки учащихся на выпускных экзаменах - рассказал нам директор колледжа.

