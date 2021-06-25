 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

25 июня

24 июня

Популярное

В Бурятском хореографическом колледже учатся две японки

В Бурятском хореографическом колледже учатся две японки
Общество,  Фото:сайт минкультуры Бурятии, minkultrb.ru
Студентки из Японии отличаются высокой дисциплинированностью

Японские студенты Бурятского хореографического колледжа сдали зачёт по классическому танцу. 24 июня, преподаватель учащихся из Японии Баирма Цыбикова дала открытый урок по классическому танцу, сообщили в минкультуры Бурятии.

На сегодня в Бурятском республиканском хореографическом колледже имени Сахьяновой и Абашеева обучается два слушателя из Японии. Иноуэ Аяка и Кимура Куруми из-за пандемии смогли приехать в Улан-Удэ только в конце апреля 2021 года, едва открылась граница с Японией. Но за короткий срок они успешно освоили необходимую программу обучения. Параллельно японки изучали русский язык. Экзамен по нему они тоже сдали 24 июня после открытого урока по классическому танцу. Его отдельно обсудили педагоги колледжа.

Прежде всего, они поблагодарили преподавателя японских студентов, поскольку Баирма Бальчиновна взяла на обучение этих девушек только в июне. Она отметила, что её японские подопечные отличаются высокой дисциплинированностью.

Педагоги ещё во время открытого урока заметили, что японские ученицы получили базовое образование в разных балетных школах. И это специалистам видно сразу по движениям в танце. У каждой из двух японских учениц разный почерк. Несмотря на это, все программные движения выучены девушками от станка до середины и пальцев, выражаясь языком хореографов. Именно так от простого к сложному был построен открытый урок.

Первым студентки показали экзерсис у станка на восьми коротких номерах. Экзерсис – это комплекс упражнений, с которого начинается рабочий день у любого артиста балета. Такой комплекс всевозможных тренировочных упражнений, составляет основу урока классического танца. Экзерсис способствует развитию силы мышц, эластичности связок, воспитанию выворотности, устойчивости и правильной координации движений у учащихся либо артистов балета.

Открытый урок с японскими ученицами начался с разогрева и медленной проработки различных групп мышц. Сначала все упражнения выполнялись у палки, затем — на середине балетного зала. Ученики младших классов большую часть урока проводят у палки. Но японские студентки приехали учиться уже в старшем подростковом возрасте как слушатели. Поэтому большая часть урока у них отдаётся середине и затем прыжкам. Выработанный веками урок классического танца практически неизменен по своей структуре.

Ученицы выполняли практически одинаковые базовые элементы в схожей последовательности. Менялся только темп (скорость исполнения движений), координация (сочетание движения ног с движениями рук, корпуса и головы) и насыщенность комбинации, строящейся вокруг базового элемента.

Экзерсис сопровождался, как положено, живым музыкальным исполнением на фортепиано.

Даже непрофессиональному танцору наглядно видно, что танцевать у станка легче. Во время выполнения экзерсиса у станка важно следить за постановкой корпуса, не заваливаться на палку, не слишком на нее опираться.

После станка будущие артистки перешли на середину зала и приступили к выполнению экзерсиса на середине. Здесь задача усложнилась, потому что опоры палки уже нет, и нужно железно держать корпус, чтобы устоять на одной ноге на полупальцах, выполняя движения согласно методике.

Для того, чтобы танцевать на середине зала, нужна отличная подготовка ног, корпуса, спины. Японские студенты показали четыре номера в экзерсизе на середине зала и 11 номеров в разделе Allegro. Самый большой и сложный экзерсис на пальцах не может обойтись без пуантов. Аяка и Куруми показали 12 коротких номеров, которые завершились фуэте.

На обсуждении урока педагоги отметили, что японские студенты быстро схватывают новые знания. Специалисты выделили индивидуальные особенности японских учениц. Например, прекрасные «певучие» руки Куруми.

Директор хореографического колледжа Доржо Дугаржапов поблагодарил коллектив за то, что в короткий срок удалось подготовить иностранных студентов к открытому уроку и экзамену по русскому языку.

- К сожалению, из-за пандемии и антиковидных ограничений мы вынуждены изыскать способы отправить иностранных студентов домой раньше запланированного срока. Поэтому все необходимые экзамены и открытый урок тоже прошли немного раньше, с соблюдением всех санитарных норм. Рециркуляторы в балетные залы мы купили ещё в прошлом году. В этом году мы для безопасности разделили потоки учащихся на выпускных экзаменах - рассказал нам директор колледжа.
хореографический колледж балет Япония
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии сняли клип «Моя незабываемая любовь»
В Бурятии сняли клип «Моя незабываемая любовь»
Общество, 25.06.2021
В клипе снялись танцоры и морин-хууристы
У бурятской статистики женское лицо
У бурятской статистики женское лицо
Общество, 25.06.2021
В Бурятстате трудится около 200 сотрудников
В Бурятском хореографическом колледже учатся две японки
В Бурятском хореографическом колледже учатся две японки
Общество, 25.06.2021
Студентки из Японии отличаются высокой дисциплинированностью
Акция «Сбавь скорость» прошла в Бурятии
Акция «Сбавь скорость» прошла в Бурятии
Общество, 25.06.2021
Превышение скорости – одна из самых распространённых причин ДТП
Легкоатлет из Бурятии взял серебро предолимпийского чемпионата России
Легкоатлет из Бурятии взял серебро предолимпийского чемпионата России
Общество, 25.06.2021
Чемпионат России является заключительным этапом отбора на Олимпийские игры
В Иркутской области вызовут искусственные дожди
В Иркутской области вызовут искусственные дожди
Общество, 25.06.2021
Лесные пожары в Иркутской области действуют на площади более 30 тысяч га
В Иволгинском районе Бурятии запустили ковидное такси
В Иволгинском районе Бурятии запустили ковидное такси
Общество, 25.06.2021
Больных будут перевозить по вызову медиков
Акцию «Пристегните ремни» провели в Бурятии
Акцию «Пристегните ремни» провели в Бурятии
Общество, 25.06.2021
Акция прошла в Петропавловке
В Бурятии проверяют банкет «Опоры России» на Байкале
В Бурятии проверяют банкет «Опоры России» на Байкале
Общество, 25.06.2021
Массовое мероприятие для бизнесменов состоялось в преддверие локдауна
Бурятия побила сразу три ковидных рекорда
Бурятия побила сразу три ковидных рекорда
Общество, 25.06.2021
Один из печальных рекордов связан с количеством умерших
Житель Бурятии попросил у президента США вид на жительство
Житель Бурятии попросил у президента США вид на жительство
Общество, 25.06.2021
Улан-удэнец Алексей Семёнов потерял свой бизнес из-за пандемии
В честь первого Иркутского губернатора установят памятный знак
В честь первого Иркутского губернатора установят памятный знак
Общество, 25.06.2021
В Иркутске стартовал конкурс на лучший эскиз памятного знака в честь Карла Фрауендорфа и Лоренца Ланга
В Бурятии появился полный список правил локдауна
В Бурятии появился полный список правил локдауна
Общество, 25.06.2021
Опубликован новый указ главы Бурятии по борьбе с коронавирусом. В нём прописано, как республика будет жить во время локдауна
По Иркутскому водохранилищу плыл лось
По Иркутскому водохранилищу плыл лось
Общество, 25.06.2021
Лось плыл по заливу глубиной 25 метров
В Бурятии нашли два новых вида грибов
В Бурятии нашли два новых вида грибов
Общество, 25.06.2021
Оба вида могут попасть к Красную книгу Бурятии

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^