Акцию «Пристегните ремни» провели в Бурятии

Общество, Фото: УГИБДД по Бурятии

Акция прошла в Петропавловке



Сотрудники ГИБДД вместе с членом общественного совета при отделе полиции Алексеем Вершининым провели в селе Петропавловка Джидинского района Бурятии профилактическое мероприятие «Пристегните ремни».



Водителям и пассажирам они напомнили о необходимости использования ремней безопасности.



Полицейские предупредили граждан о мерах административной ответственности за нарушение правил их применения. Они напоминали, что ремень безопасности является надёжным средством, способным удержать пассажира транспорта при внезапном торможении либо аварии.



Представитель общественного совета, в свою очередь, просил обратить внимание на безопасность маленьких пассажиров, которых необходимо перевозить только с использованием сертифицированных детских удерживающих устройств.



- Ваша личная ответственность за жизнь и здоровье участников дорожного движения и соблюдение ПДД – вот залог безопасных поездок, - заключили организаторы мероприятия.

