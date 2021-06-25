Акция прошла в Петропавловке
Сотрудники ГИБДД вместе с членом общественного совета при отделе полиции Алексеем Вершининым провели в селе Петропавловка Джидинского района Бурятии профилактическое мероприятие «Пристегните ремни».
Водителям и пассажирам они напомнили о необходимости использования ремней безопасности.
Полицейские предупредили граждан о мерах административной ответственности за нарушение правил их применения. Они напоминали, что ремень безопасности является надёжным средством, способным удержать пассажира транспорта при внезапном торможении либо аварии.
Представитель общественного совета, в свою очередь, просил обратить внимание на безопасность маленьких пассажиров, которых необходимо перевозить только с использованием сертифицированных детских удерживающих устройств.
- Ваша личная ответственность за жизнь и здоровье участников дорожного движения и соблюдение ПДД – вот залог безопасных поездок, - заключили организаторы мероприятия.
Акцию «Пристегните ремни» провели в Бурятии
Общество, Фото:
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