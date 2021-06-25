Оба вида могут попасть к Красную книгу Бурятии
В Кабанском районе Бурятии найдены два новых вида съедобных и лечебных грибов, сообщается в группе «Кабанск-инфо. 24/7».
На территории Байкальского биосферного заповедника, на территории Бабушкинского лесничества Кабанского лесхоза, прилегающей к Байкальскому заповеднику, обнаружили Sarcosoma globosum (Саркоскома шаровидная).
Tricholoma caligatum (съедобная рядовка обутая) обнаружен в верхнем течении реки Мысовка в пихтово-кедровом чернично-зеленомошном лесу.
Оба вида грибов претендуют на внесение в Красную книгу Бурятии.
В Бурятии нашли два новых вида грибов
Общество, Фото:
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