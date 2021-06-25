В Бурятии нашли два новых вида грибов

Оба вида могут попасть к Красную книгу Бурятии



В Кабанском районе Бурятии найдены два новых вида съедобных и лечебных грибов, сообщается в группе «Кабанск-инфо. 24/7».



На территории Байкальского биосферного заповедника, на территории Бабушкинского лесничества Кабанского лесхоза, прилегающей к Байкальскому заповеднику, обнаружили Sarcosoma globosum (Саркоскома шаровидная).



Tricholoma caligatum (съедобная рядовка обутая) обнаружен в верхнем течении реки Мысовка в пихтово-кедровом чернично-зеленомошном лесу.



Оба вида грибов претендуют на внесение в Красную книгу Бурятии.

