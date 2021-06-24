Женщина-водитель отправила туристов «ездить на такси»
На днях в Улан-Удэ произошёл неприятный инцидент с двумя приезжими туристами. Их не впустила в маршрутку №15 женщина-водитель.
Молодые люди были с большими рюкзаками. Водитель посчитала, что туристы перегородят проход и не разрешила им войти. Инцидент произошёл около 11 часов утра. О случившемся «Байкал-Daily» рассказала пассажирка этой маршрутки.
Между водителем и пассажирами с рюкзаками произошёл следующий разговор:
- Куда с такими баулами?
-Нельзя что ли?
- Нельзя, - резко ответила женщина-водитель.
После этого она закрыла дверь и отправилась дальше по маршруту. Свидетелями диалога стали другие пассажиры микроавтобуса. Они поинтересовались у женщины, по какой причине она отказала молодым людям. Аргументом стало то, что рюкзаки перегородят проход.
- С такими сумками надо на такси ездить, - добавила водитель.
Это фраза вызвала негодование среди пассажиров: «А если нет денег, что делать?».
Пассажирка этой маршрутки рассказала, что в салоне было достаточно места и молодые люди могли бы ехать, не побеспокоив других людей в автобусе.
Этот маршрут ездит в отдалённую часть Улан-Удэ – микрорайон Солдатский. Стоит отметить, что нередко местные жители в маршрутках перевозят стройматериалы, например, длинные трубы для отопления, карнизы. Кто-то держит хозяйство, и пожилые пассажирки иногда перевозят цыплят в больших коробках. Нередким багажом становятся даже крупные телевизоры. Кроме того, в микрорайоне нет крупных магазинов, и зачастую местные жители ездят с большими пакетами продуктов и другими товарами.
По закону, при проезде в транспортном средстве, осуществляющем регулярные перевозки пассажиров и багажа, пассажир имеет право перевозить провозить с собой бесплатно ручную кладь в количестве не более одного места, длина, ширина и высота которого в сумме не превышают 120 сантиметров.
В Улан-Удэ туристов с рюкзаками не впустили в маршрутку
Общество, Фото:
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