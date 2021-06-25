В Улан-Удэ днём без существенных осадков
По данным Бурятского гидрометцентра, 25 июня по республике местами дожди, грозы. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 15-17 м/с. Температура ночью +10,+15, местами до +4,+9, днём +22,+27, местами +17,+22.
В Улан-Удэ ночью небольшой дождь, днём без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура ночью +12,+14, днём +23,+25.
В Бурятии местами грозы
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