 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

25 июня

24 июня

Популярное

В Бурятии местами грозы

В Бурятии местами грозы
Общество,  Фото:pixabay.com.
В Улан-Удэ днём без существенных осадков

По данным Бурятского гидрометцентра, 25 июня по республике местами дожди, грозы. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 15-17 м/с. Температура ночью +10,+15, местами до +4,+9, днём +22,+27, местами +17,+22.

В Улан-Удэ ночью небольшой дождь, днём без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура ночью +12,+14, днём +23,+25.
прогноз погоды
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии местами грозы
В Бурятии местами грозы
Общество, 25.06.2021
В Улан-Удэ днём без существенных осадков
В Бурятии сотрудники лесхоза выращивают сосны
В Бурятии сотрудники лесхоза выращивают сосны
Общество, 24.06.2021
В питомнике растут более 850 тысяч маленьких сосенок
В Бурятии на форуме «Армия-2021» пролетит авиация ВВО
В Бурятии на форуме «Армия-2021» пролетит авиация ВВО
Общество, 24.06.2021
В авиагруппу войдут истребители и вертолёты
В Улан-Удэ установят светильники в сквере «Строителям БАМа»
В Улан-Удэ установят светильники в сквере «Строителям БАМа»
Общество, 24.06.2021
Также появятся скамейки, озеленение и многое другое
В нацпарке в Забайкалье появились пункты раздельного сбора мусора
В нацпарке в Забайкалье появились пункты раздельного сбора мусора
Общество, 24.06.2021
В парке «Чикой» установлено семь пунктов приёма вторсырья
Осуждённый улан-удэнской колонии получил высшее образование
Осуждённый улан-удэнской колонии получил высшее образование
Общество, 24.06.2021
Осуждённый защитил дипломную работу по видеосвязи
В Улан-Удэ сегодня вечером подсветят 40 объектов ⠀
В Улан-Удэ сегодня вечером подсветят 40 объектов ⠀
Общество, 24.06.2021
Акция приурочена к дате первого парада Победы


В Забайкалье число заболевших ковидом за сутки приближается к 200
В Забайкалье число заболевших ковидом за сутки приближается к 200
Общество, 24.06.2021
С начала пандемии зарегистрировано более 45 тысяч случаев заражения
В Улан-Удэ туристов с рюкзаками не впустили в маршрутку
В Улан-Удэ туристов с рюкзаками не впустили в маршрутку
Общество, 24.06.2021
Женщина-водитель отправила туристов «ездить на такси»
В Улан-Удэ возобновляют дезинфекцию подъездов
В Улан-Удэ возобновляют дезинфекцию подъездов
Общество, 24.06.2021
На обработку одного подъезда предусмотрено несколько литров дезинфицирующего средства
Локдаун не повлияет на работу транспорта в Улан-Удэ
Локдаун не повлияет на работу транспорта в Улан-Удэ
Общество, 24.06.2021
Власти объяснили, почему в локдаун не будут уменьшать число автобусов и маршруток
В Бурятии чествовали серебряного призёра первенства Европы по борьбе
В Бурятии чествовали серебряного призёра первенства Европы по борьбе
Общество, 24.06.2021
Илья Жибалов ни на один день не прекращал тренировки, даже когда всё было закрыто

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^