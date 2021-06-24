В Бурятии сотрудники лесхоза выращивают сосны

В питомнике растут более 850 тысяч маленьких сосенок



Сотрудники Бичурского лесхоза ежедневно кропотливо и бережно ухаживают за сеянцами сосны на лесном питомнике. Всего на питомнике растут и набираются сил более 850 тысяч маленьких сосенок.



- Этот питомник мы заложили в прошлом году. Каждый день мы приезжаем сюда, следим, чтобы с сеянцами было все хорошо. Сейчас провели прополку, убрали траву, чтобы не мешала расти сеянцам. Когда устанавливается жаркая и сухая погода, то мы поливаем их, но в этом году очень много дождей, - рассказал инженер по лесопользованию Бичурского лесхоза, Андрей Истомин.



Уже в ближайшие годы сеянцы высадят на территориях, погибших от лесных пожаров.



- Ухаживать за сеянцами – дело очень кропотливое. Однолетки ещё совсем слабые, с ними нужно быть максимально аккуратными. Поэтому мы вкладываем очень много сил, чтобы вырастить новый лес. Но когда видишь посаженные несколько лет сеянцы, понимаешь – оно того стоит, - поделился Андрей Истомин.



Всего в республике действует 14 лесных питомников. В рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» лесники увеличивают площади лесовосстановления. Ежегодно специалисты получают с лесных питомников более 6 миллионов сеянцев сосны для восстановления лесов. К 2024 году баланс выбытия и воспроизводства лесов должен увеличиться до 100%, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.

