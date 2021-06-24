В Улан-Удэ снижается уровень рек

Уровень Селенги упал сразу на 10 сантиметров



Мэрия Улан-Удэ привела данные гидрологической обстановки на 24 июня.



Уровень воды в Селенге составляет 146 см (-10 см за сутки). ⠀

Уровень воды в Уде составляет 147 см (-3 см за сутки).⠀



До выхода воды на пойму и подтопления низменных участков уровень воды должен составлять: ⠀

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В Селенге - не менее 230 см. Критической считается отметка в 330 см. ⠀

На реке Уда - 230 см, критическая отметка - 400 см.⠀



