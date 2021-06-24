 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

24 июня

23 июня

Популярное

В Улан-Удэ снижается уровень рек

В Улан-Удэ снижается уровень рек
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Уровень Селенги упал сразу на 10 сантиметров

Мэрия Улан-Удэ привела данные гидрологической обстановки на 24 июня.

Уровень воды в Селенге составляет 146 см (-10 см за сутки). ⠀
Уровень воды в Уде составляет 147 см (-3 см за сутки).⠀

До выхода воды на пойму и подтопления низменных участков уровень воды должен составлять: ⠀

В Селенге - не менее 230 см. Критической считается отметка в 330 см. ⠀
На реке Уда - 230 см, критическая отметка - 400 см.⠀

река уровень воды
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ снижается уровень рек
В Улан-Удэ снижается уровень рек
Общество, 24.06.2021
Уровень Селенги упал сразу на 10 сантиметров
В Бурятии назвали процент заболевших COVID-19 после прививки
В Бурятии назвали процент заболевших COVID-19 после прививки
Общество, 24.06.2021
В республике отмечается рост спроса на вакцинацию от коронавируса
В Бурятии за некоторыми больными в «красной зоне» ухаживают родственники
В Бурятии за некоторыми больными в «красной зоне» ухаживают родственники
Общество, 24.06.2021
Такие решения приходится принимать в редких случаях
В Бурятии назвали даты проведения всероссийской переписи
В Бурятии назвали даты проведения всероссийской переписи
Общество, 24.06.2021
Итоги переписи станут известны в 2022 году
В Улан-Удэ массово проверят водителей
В Улан-Удэ массово проверят водителей
Общество, 24.06.2021
Дополнительные экипажи ДПС будут выставлены на основных магистральных улицах
В Улан-Удэ проверили ремонт дорог
В Улан-Удэ проверили ремонт дорог
Общество, 24.06.2021
Ремонт дороги на улице Бабушкина проходит по ночам  
В Бурятии смертность от коронавируса «помолодела»
В Бурятии смертность от коронавируса «помолодела»
Общество, 24.06.2021
Зафиксированы случаи, когда от заражения до смерти проходит мало времени
Легкоатлет из Бурятии вышел в финал чемпионата России
Легкоатлет из Бурятии вышел в финал чемпионата России
Общество, 24.06.2021
Николай Вербицкий будет бороться за медали
В Бурятии шесть беременных с COVID-19 лежат реанимации
В Бурятии шесть беременных с COVID-19 лежат реанимации
Общество, 24.06.2021
Более 200 беременных лечатся от ковида в республике
Минздрав России отправит в Бурятию бригаду медиков
Минздрав России отправит в Бурятию бригаду медиков
Общество, 24.06.2021
В Бурятии из-за разрастания COVID-19 не хватает специалистов
Артиллеристы уничтожили склады «противника» в горах Бурятии. Видео
Артиллеристы уничтожили склады «противника» в горах Бурятии. Видео
Общество, 24.06.2021
Гаубицы «Мста-С» уничтожили «вражескую» бронетехнику и склады с артиллерией
Школьники из Бурятии вышли во всероссийский этап конкурса МЧС
Школьники из Бурятии вышли во всероссийский этап конкурса МЧС
Общество, 24.06.2021
Представители Бурятии стали лучшими на Дальнем Востоке
Журналист возглавил Общественную палату Иркутска
Журналист возглавил Общественную палату Иркутска
Общество, 24.06.2021
Его кандидатуру утвердили единогласно
В Улан-Удэ завершился ремонт в сквере имени Пушкина
В Улан-Удэ завершился ремонт в сквере имени Пушкина
Общество, 24.06.2021
Ремонтные работы обошлись почти в 7 млн рублей
В Бурятии во время локдауна на Байкал пустят только владельцев домов
В Бурятии во время локдауна на Байкал пустят только владельцев домов
Общество, 24.06.2021
Передвижение между районами разрешено, но не на Байкал

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^