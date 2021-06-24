Уровень Селенги упал сразу на 10 сантиметров
Мэрия Улан-Удэ привела данные гидрологической обстановки на 24 июня.
Уровень воды в Селенге составляет 146 см (-10 см за сутки). ⠀
Уровень воды в Уде составляет 147 см (-3 см за сутки).⠀
До выхода воды на пойму и подтопления низменных участков уровень воды должен составлять: ⠀
⠀
В Селенге - не менее 230 см. Критической считается отметка в 330 см. ⠀
На реке Уда - 230 см, критическая отметка - 400 см.⠀
В Улан-Удэ снижается уровень рек
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Уровень Селенги упал сразу на 10 сантиметров
В республике отмечается рост спроса на вакцинацию от коронавируса
Такие решения приходится принимать в редких случаях
Итоги переписи станут известны в 2022 году
Дополнительные экипажи ДПС будут выставлены на основных магистральных улицах
Ремонт дороги на улице Бабушкина проходит по ночам
Зафиксированы случаи, когда от заражения до смерти проходит мало времени
Николай Вербицкий будет бороться за медали
Более 200 беременных лечатся от ковида в республике
В Бурятии из-за разрастания COVID-19 не хватает специалистов
Гаубицы «Мста-С» уничтожили «вражескую» бронетехнику и склады с артиллерией
Представители Бурятии стали лучшими на Дальнем Востоке
Его кандидатуру утвердили единогласно
Ремонтные работы обошлись почти в 7 млн рублей
Передвижение между районами разрешено, но не на Байкал