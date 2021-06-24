В Бурятии назвали даты проведения всероссийской переписи

Итоги переписи станут известны в 2022 году



Решение принято. Основной этап всероссийской переписи населения пройдёт с 1 по 31 октября 2021 года. Соответствующее постановление правительства РФ подписано 21 июня, сообщили в Бурятстате.



Предварительные итоги всероссийской переписи Росстат опубликует в апреле 2022 года. Окончательные итоги переписи планируется подвести до конца 2022 года.



Всероссийская перепись населения должна была пройти ещё в 2020 года, однако в условиях пандемии коронавируса её перенесли на год. На данный момент октябрь 2021 года назван наиболее оптимальным период для проведения основного этапа переписи.



Предыдущие всероссийские переписи населения 2002 и 2010 годов также проходили в октябре.



- Проведение переписи в данный период позволяет сохранить необходимую периодичность, обеспечить сопоставимость, точность и корректность полученных статистических данных как на национальном, так и на международном уровне. Данные сроки входят в рамки рекомендованного ООН периода проведения общенациональных переписей населения раунда 2020 года, - сообщили в Бурятстате.



Всероссийская перепись населения пройдет с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы».

