Николай Вербицкий будет бороться за медали
В Чебоксарах прошёл первый день чемпионата России по лёгкой атлетике. Спортсмен из Бурятии Николай Вербицкий со вторым результатом попал в финал в беге на 800 метров. 24 июня он поборется за медали, сообщили в Центре спортивной подготовки Бурятии.
Кроме того, Николай улучшил свой личный результат на этой дистанции, придя к финишу со временем 1.47.17.
- Очень сильный состав собрался в финале 800 метров. Последний легкоатлет попал со временем 1.48.28. Четыре человека показали чуть больше 1.47. Будем надеяться, что в финале Николай Вербицкий покажет лучшее время, - поделился главный тренер Центра спортивной подготовки Павел Яковлев.
Легкоатлет из Бурятии вышел в финал чемпионата России
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