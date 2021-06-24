Легкоатлет из Бурятии вышел в финал чемпионата России

Общество, Фото: страница Николая Вербицкого

Николай Вербицкий будет бороться за медали



В Чебоксарах прошёл первый день чемпионата России по лёгкой атлетике. Спортсмен из Бурятии Николай Вербицкий со вторым результатом попал в финал в беге на 800 метров. 24 июня он поборется за медали, сообщили в Центре спортивной подготовки Бурятии.



Кроме того, Николай улучшил свой личный результат на этой дистанции, придя к финишу со временем 1.47.17.



- Очень сильный состав собрался в финале 800 метров. Последний легкоатлет попал со временем 1.48.28. Четыре человека показали чуть больше 1.47. Будем надеяться, что в финале Николай Вербицкий покажет лучшее время, - поделился главный тренер Центра спортивной подготовки Павел Яковлев.

