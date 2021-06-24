Жительница Бурятии платила за холод в квартире

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Женщина обратилась в прокуратуру



Жительница Муйского района Бурятии обратилась в прокуратуру с заявлением о ненадлежащем предоставлении коммунальной услуги.



Установлено, что ресурсоснабжающей организацией в квартире заявительницы в зимний период произведён замер температуры воды в системе отопления. Выявлены низкие показатели температурного режима. Однако организация не уведомила женщину о выявленном нарушении. В результате за период с декабря 2020 года по январь 2021 года произошло неправомерное начисление платы за коммунальную услугу.



Руководителю ресурсоснабжающей организации внесено представление, по результатам рассмотрения которого должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Женщине произвели перерасчёт платы на сумму 14,6 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

