В улан-удэнской колонии вручили аттестаты





В женской исправительной колонии №7 в Улан-Удэ состоялся концерт «Выпускник – 2021 года». Осуждённые, учащиеся в школе, подготовили концертную программу. По окончании концерта преподаватели школы вручили аттестаты выпускникам и сказали напутственные слова, сообщили в УФСИН по Бурятии.После проводился конкурс плакатов о бесконфликтном поведение. Осужденные нарисовали ситуационные плакаты, как необходимо вести себя правильно и вежливо, а также как избегать возникновения конфликтов и неприятных ситуаций. По итогам конкурса первое место занял отряд №1, второе место получил отряд №2, третий отряд оказался на третьем месте.Также в помещении библиотеки осуждённые женщины оформили сцены с изображением различных книг и цитатами писателей.