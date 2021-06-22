В улан-удэнской колонии вручили аттестаты

В колонии прошёл концерт для выпускников школы
В женской исправительной колонии №7 в Улан-Удэ состоялся концерт «Выпускник – 2021 года». Осуждённые, учащиеся в школе, подготовили концертную программу. По окончании концерта преподаватели школы вручили аттестаты выпускникам и сказали напутственные слова, сообщили в УФСИН по Бурятии.
После проводился конкурс плакатов о бесконфликтном поведение. Осужденные нарисовали ситуационные плакаты, как необходимо вести себя правильно и вежливо, а также как избегать возникновения конфликтов и неприятных ситуаций. По итогам конкурса первое место занял отряд №1, второе место получил отряд №2, третий отряд оказался на третьем месте.
Также в помещении библиотеки осуждённые женщины оформили сцены с изображением различных книг и цитатами писателей.
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