В Бурятии птица свила гнездо в старом чайнике







видео - Тункинский нацпарк





Государственным инспекторам Аршанского лесничества в последнее время везёт с интересными встречами. Недавно при расчистке противопожарных разрывов их несколько дней сопровождал фазан. А при очередном патрулировании за ними наблюдали три птенца длинохвостой неясыти.



- Если так дело пойдёт дальше, придется в Аршанский инспекторский участок принимать штатного орнитолога. Будем следить за гнездом и информировать наших подписчиков о жизни синицы и ее потомства, - сообщили представители Тункинского нацпарка.





О забавном случае рассказали сотрудники Тункинского национального парка в Бурятии. В Аршанском участке во время рейда государственные инспекторы обнаружили необычное гнездо.- На прошлой недели приняли решение проверить состояние кордона в местности Нижние Бадары. Недалеко от строения на суку березы висел старый чайник, его и облюбовала птица для обустройства гнезда. В гнезде было шесть яиц размером 2,5 см. с красно-рыжеватыми крапинками. Рядом летала птица с белыми щечками и желтоватым брюшком, - рассказал старший государственный инспектор Суржана Истаева.Специалисты отдела науки пояснили, что это гнездо большой синицы.