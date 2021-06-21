Аферисты пишут родителям и предлагают «помочь»
С наступлением летнего сезона в Забайкальском крае участились случаи, когда в социальных сетях родителям школьников предлагается перевести определённую сумму денег как оплату за оформление документов или непосредственно за саму путёвку в лагерь. В региональном ресурсном центре по организации летнего отдыха предупреждают, что таким образом действуют мошенники.
- Это мошенническая схема. Как только перевод поступает на карту, «помощники» исчезают. Понятно, что их единственная цель – нажива. Мы призываем родителей быть внимательными. По вопросам оплаты необходимо общаться только с официальными лицами, доверять только той информации, которая представлена на официальных сайтах или в официальных аккаунтах учреждений. Оплата путёвок, внесение средств для бронирования, резерва путёвок на личные карты сотрудников лагерей исключаются, - прокомментировала руководитель регионального ресурсного центра по организации летнего отдыха детей Татьяна Закс.
На сайте минобразования Забайкалья представлен реестр лагерей с контактной информацией каждого учреждения. В случае возникновения сомнений по поводу оплаты путёвок необходимо уточнить информацию по указанным в реестре номерам телефонов, сообщили в пресс-службе краевого правительства.
В Забайкалье мошенники наживаются на детском отдыхе
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