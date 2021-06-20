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В Бурятии снайперы и гранатомётчики отработали взаимодействие на полигоне

В Бурятии снайперы и гранатомётчики отработали взаимодействие на полигоне
Общество,  Фото:скриншот
Каждому военнослужащему была выставлена персональная оценка

Военнослужащие мотострелкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Бурятии, практически отработали задачи на полигоне Бурдуны.

Так, снайперы и гранатомётчики отработали навыки выбора и оборудования огневых позиций, скрытного передвижения на поле боя, наблюдения и разведки целей, ведения огня на различных дистанциях в парах днём и ночью.

Около 50% всех занятий на полигоне было проведено в тёмное время суток с использованием приборов ночного видения.

На всех этапах занятий применялся принцип состязательности, каждому военнослужащему была выставлена персональная оценка, сообщает пресс-служба ВВО. 
ВВО
 
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