Каждому военнослужащему была выставлена персональная оценка
Военнослужащие мотострелкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Бурятии, практически отработали задачи на полигоне Бурдуны.
Так, снайперы и гранатомётчики отработали навыки выбора и оборудования огневых позиций, скрытного передвижения на поле боя, наблюдения и разведки целей, ведения огня на различных дистанциях в парах днём и ночью.
Около 50% всех занятий на полигоне было проведено в тёмное время суток с использованием приборов ночного видения.
На всех этапах занятий применялся принцип состязательности, каждому военнослужащему была выставлена персональная оценка, сообщает пресс-служба ВВО.
В Бурятии снайперы и гранатомётчики отработали взаимодействие на полигоне
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