В Бурятии снайперы и гранатомётчики отработали взаимодействие на полигоне

Каждому военнослужащему была выставлена персональная оценка



Военнослужащие мотострелкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Бурятии, практически отработали задачи на полигоне Бурдуны.



Так, снайперы и гранатомётчики отработали навыки выбора и оборудования огневых позиций, скрытного передвижения на поле боя, наблюдения и разведки целей, ведения огня на различных дистанциях в парах днём и ночью.



Около 50% всех занятий на полигоне было проведено в тёмное время суток с использованием приборов ночного видения.



На всех этапах занятий применялся принцип состязательности, каждому военнослужащему была выставлена персональная оценка, сообщает пресс-служба ВВО.

