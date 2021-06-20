Главврач врачебно-физкультурного диспансера Бурятии поздравил коллег с праздником

«Всем - профессионализма, удачи, всего самого хорошего!», – пожелал Ярослав Шубин
Главный врач республиканского врачебно-физкультурного диспансера, главный внештатный специалист минздрава Бурятии по спортивной медицине Ярослав Шубин поздравил коллег с Днём медицинского работника. Своё поздравление он записал на видео в Совете Федерации.
- Работники республиканского врачебного-физкультурного диспансера. Разрешите от себя лично поздравить вас с нашим профессиональным праздником, пожелать прежде всего крепкого здоровья вам, вашим близким и родным. Особое уважение и слова благодарности тем работникам, которые пришли на помощь медицинским организациям в борьбе с коронавирусом. Уважаемые коллеги, берегите себя! Мы с вами. Всем - профессионализма, удачи, всего самого хорошего! – пожелал Ярослав Шубин.
День медицинского работника (День медика) — отмечался в СССР и отмечается в России каждый год в третье воскресенье июня. В 2021 году дата выпала на 20 июня.
«Всем - профессионализма, удачи, всего самого хорошего!», – пожелал Ярослав Шубин
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