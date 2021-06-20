В Бурятии нет лесных пожаров

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Разведение костров, выжигание сухой травы, мусора и проведение пожароопасных работ на землях всех категорий запрещено



За последние сутки возгораний в лесах республики не обнаружено. Лесники просят соблюдать правила пожарной безопасности.



Разведение костров, выжигание сухой травы, мусора и проведение пожароопасных работ на землях всех категорий запрещено. До установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова в лесах запрещается:



- бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло;

- употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов;

- оставлять промасленные или пропитанные горючими веществами материалы;

- заправлять горючим топливные баки двигателей;

- курить;

- выполнять работы с открытым огнём на торфяниках.



В случае несоблюдения правил пожарной безопасности, в том числе разведения костров, граждане могут быть привлечены к административной ответственности.



Обо всех возгораниях в лесу нужно сообщать на горячую линию 20-44-44, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

