Разведение костров, выжигание сухой травы, мусора и проведение пожароопасных работ на землях всех категорий запрещено
За последние сутки возгораний в лесах республики не обнаружено. Лесники просят соблюдать правила пожарной безопасности.
Разведение костров, выжигание сухой травы, мусора и проведение пожароопасных работ на землях всех категорий запрещено. До установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова в лесах запрещается:
- бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло;
- употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов;
- оставлять промасленные или пропитанные горючими веществами материалы;
- заправлять горючим топливные баки двигателей;
- курить;
- выполнять работы с открытым огнём на торфяниках.
В случае несоблюдения правил пожарной безопасности, в том числе разведения костров, граждане могут быть привлечены к административной ответственности.
Обо всех возгораниях в лесу нужно сообщать на горячую линию 20-44-44, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
В Бурятии нет лесных пожаров
Общество, Фото:
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