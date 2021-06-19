В Улан-Удэ из-за ремонта дороги образовалась пробка

Ремонт продлится до июля
В Улан-Удэ с 19 июня по 11 июля будет сужено дорожное движение на перекрёстке улиц Боевая-Мокрова.
- В рамках выполнения работ по объекту: «Реконструкция коммунальных сетей города Улан-Удэ. Реконструкция тепломагистрали №6: перекладка тепловой сети от павильона №4 до ТК-13-11» будет сужено дорожное движение на перекрёстке улиц Боевая-Мокрова, - сообщили в мэрии города сегодня.
Ремонтирует дорогу подрядная организация ООО «СМП-10».
Однако автомобилисты оказались не готовы к ремонтным работам и в результате образовалась пробка на этом участке дороги. Видео опубликовали в паблике buryatia_online. В комментариях одни подписчики пишут, что работы начались без предупреждения. Другие отмечают, что объявление о предстоящем ремонте было около недели назад.
Ремонт продлится до июля
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