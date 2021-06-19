В Бурятии подростки украли из пекарни печенье и хлеб

Возбуждено уголовное дело



Житель Хоринского района Бурятии заявил в полицию о том, что неизвестные в ночь на 1 июня проникли в хлебопекарню по улице Ленина в селе Хоринск и похитили хлебобулочные изделия. Они украли около пяти килограммов печенья, лоток с хлебом.



На месте происшествия правоохранители изъяли следы пальцев рук, а также обуви. По результатам экспертизы было установлено, что следы принадлежат несовершеннолетним лицам.



Подозреваемыми оказались трое подростков. Полицейские установили личности преступников и впоследствии их задержали по месту проживания.



Украденное частично изъято.



Следственным отделом возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Ведётся следствие, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

