Возбуждено уголовное дело
Житель Хоринского района Бурятии заявил в полицию о том, что неизвестные в ночь на 1 июня проникли в хлебопекарню по улице Ленина в селе Хоринск и похитили хлебобулочные изделия. Они украли около пяти килограммов печенья, лоток с хлебом.
На месте происшествия правоохранители изъяли следы пальцев рук, а также обуви. По результатам экспертизы было установлено, что следы принадлежат несовершеннолетним лицам.
Подозреваемыми оказались трое подростков. Полицейские установили личности преступников и впоследствии их задержали по месту проживания.
Украденное частично изъято.
Следственным отделом возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Ведётся следствие, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
В Бурятии подростки украли из пекарни печенье и хлеб
Общество, Фото:
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