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В Бурятии подростки украли из пекарни печенье и хлеб

В Бурятии подростки украли из пекарни печенье и хлеб
Общество,  Фото:pixabay.com
Возбуждено уголовное дело

Житель Хоринского района Бурятии заявил в полицию о том, что неизвестные в ночь на 1 июня проникли в хлебопекарню по улице Ленина в селе Хоринск и похитили хлебобулочные изделия. Они украли около пяти килограммов печенья, лоток с хлебом.

На месте происшествия правоохранители изъяли следы пальцев рук, а также обуви. По результатам экспертизы было установлено, что следы принадлежат несовершеннолетним лицам.

Подозреваемыми оказались трое подростков. Полицейские установили личности преступников и впоследствии их задержали по месту проживания.

Украденное частично изъято.

Следственным отделом возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Ведётся следствие, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии. 
кража
 
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