Гиревики Бурятии поздравили врачебно-физкультурный диспансер









Главный врач врачебно-физкультурного диспансера, главный внештатный специалист минздрава Бурятии по спортивной медицине Ярослав Шубин своё видеопоздравление записал в стенах Совета Федерации. Он высказал коллективу тёплые пожелания.



- Особое уважение и слова благодарности тем работникам, которые пришли на помощь медицинским организациям в борьбе с коронавирусом. Уважаемые коллеги, берегите себя! Профессионализма, удачи, всего самого хорошего! – пожелал Ярослав Шубин.



День медицинского работника – профессиональный праздник медицинского персонала. В торжестве принимают участие врачи, медицинские сёстры, санитары, научные сотрудники, вспомогательный персонал медицинских учреждений. К ним присоединяются преподаватели, студенты, интерны и выпускники профильных учебных заведений.



В России праздник ежегодно отмечают в третье воскресенье июня. В 2021 году День медицинского работника приходится на 20 июня и отмечается в 41-й раз.





Члены сборной Бурятии по гиревому спорту находятся в городе Ростов-на-Дону, где проходит чемпионат России. Прямо с турнира они поздравили с Днём медицинского работника республиканский врачебно-физкультурный диспансер.- Пользуясь случаем, в преддверии Дня медицинского работника мы бы хотели от имени федерации гиревого спорта Бурятии поздравить всех медицинских работников республики. Хотели бы особо отметить врачебно-физкультурный диспансер, который оказывает нам постоянную поддержку и помощь в выездах на соревнования, в ведении нас от старта к старту, - обратились гиревики.