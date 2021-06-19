В Бурятии местами ожидаются грозы

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В Улан-Удэ воздух прогреется до +25



По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня в республике днём местами кратковременные дожди, грозы. Утром при ясном небе местами туман.



Ветер северо-западный 4-9, в отдельных районах до 15 м/с. Температура днём +23,+28, местами +14,+19.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Днём ожидается +23,+25.

