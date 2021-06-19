В Улан-Удэ воздух прогреется до +25
По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня в республике днём местами кратковременные дожди, грозы. Утром при ясном небе местами туман.
Ветер северо-западный 4-9, в отдельных районах до 15 м/с. Температура днём +23,+28, местами +14,+19.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Днём ожидается +23,+25.
В Бурятии местами ожидаются грозы
Общество, Фото:
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