По Кругобайкальской железной дороге начала курсировать «Нерпочка»

В новом пригородном поезде есть Wi-Fi



С 18 июня в Иркутской области запущены дополнительные пригородные поезда сообщением Слюдянка-1 – Порт Байкал, сообщили в пресс-службе ВСЖД.



Маршрут пригородных поездов проходит по Кругобайкальской железной дороге – уникальному памятнику инженерной архитектуры, расположенному вдоль озера Байкал у подножия Олхинского плато.



Обслуживать маршрут будет обновлённый рельсовый автобус серии РА-1, который получил название «Нерпочка». Это одновагонный дизель-поезд отечественного производства, предназначенный для эксплуатации на неэлектрифицированных участках железных дорог.



В движение его приводит мощная, экономичная и достаточно тихая дизель-гидравлическая силовая установка.



В поезде установили комфортабельные сидения, аналогичные тем, что установлены в электропоездах «Ласточка», широкие багажные полки, светодиодное освещение, информационное табло, стойку зарядки для гаджетов. Также оборудована комплексная мультимедийная система (мониторы, Wi-Fi, система звукового сопровождения).



Пригородные поезда РА-1 будут курсировать ежедневно, кроме среды. Отправляясь с вокзала Слюдянка-1 в 10:00, они будут прибывать на станцию Порт Байкал в 14:45. В обратный рейс поезд будет отправляться в 15:00 и прибывать на станцию Слюдянка-1 в 19:50.



Расписание пригородного поезда увязано с расписанием поездов дальнего следования, прибывающих и отправляющихся со станции Слюдянка-1. Это позволит путешественникам совершать комфортную пересадку с одного поезда на другой.

