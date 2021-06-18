Из-за ремонта дороги изменена схема движения маршрута №57
В Железнодорожном районе Улан-Удэ идёт ремонт дороги по улице Юного Коммунара, сообщили в пресс-службе мэрии.
В связи с ремонтом изменена схема движения транспорта и автобусов маршрута № 57. Объезд закрытого для движения участка осуществляется по ул. Гагарина – ул. Коллективная. Остановки «Поликлиника № 6» и «ул. Сенчихина» на период работ исключаются из пути следования маршрута № 57. Ближайшие остановки – «ул. Шульца», «Титан-Эльбрус», «ул. Коллективная». Движение вагонов по трамвайным маршрутам по ул. Чертенкова и ул. Юного Коммунара остаётся без изменений.
Последний ремонт на улице Юного Коммунара проводился несколько десятков лет назад.
- Из-за регулярных наездов транспортных средств тротуар по этой дороге находился в аварийном состоянии - большое количество трещин асфальтобетонного покрытия, ям и выбоин, - сообщил начальник управления дорожного строительства комитета по строительству администрации Улан-Удэ Павел Малых.
Подрядная организация ООО «Легион-1» демонтировала старое асфальтобетонное покрытие и бордюры. Демонтированный асфальт сдаётся в распоряжение МБУ «Комбинат по благоустройству» для вторичного использования.
Сейчас строители делают основание под асфальтобетонное покрытие. Будет обустроен переезд через трамвайные пути, отремонтирована дорога и тротуары.
На строительство выделено около 10 млн рублей. Срок завершения всех работ до 1 сентября 2021 года.
В Улан-Удэ ремонтируют дорогу на улице Юного Коммунара
Общество, Фото:
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