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В Улан-Удэ устроили концерт под окнами поликлиники

Общество, 
Артисты поблагодарили врачей

В пятницу, 18 июня в Улан-Удэ артисты фольклорной студии «Верхнеудинская слобода», городского центра культуры и досуга дали концерт для врачей и медсестёр в преддверии их профессионального праздника – Дня медицинского работника. Песни для медиков прозвучали прямо под окнами поликлиники №5.

- Хотелось бы пожелать всем врачам бодрости духа. Они сегодня борются за жизнь и здоровье своих пациентов. Но самое главное, хотелось бы пожелать всем медицинским работникам именно своего здоровья, душевного здоровья, сил, бодрости духа. Счастья всем и благополучия! А мы, работники культуры, всегда готовы подарить праздник нашим коллегам медицинским работникам, - сказала председатель комитета по культуре администрации Улан-Удэ Ирина Ковалева.

Медработникам вручили грамоты, благодарственные письма за их самоотверженный труд.

- Желаю всем коллегам здоровья, бодрости духа и терпения, терпения, терпения, - обратилась к коллегам главный врач поликлиники Людмила Мансорунова.

Концерты для врачей у больниц и поликлиник проходят постоянно. Городские коллективы поздравили медицинских работников инфекционной больницы, а также дадут концерт специалистам наркологического диспансера, сообщили в администрации Улан-Удэ.


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концерт поликлиника
 
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