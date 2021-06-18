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В Забайкалье собака стала мамой для котят

В Забайкалье собака стала мамой для котят
Общество,  Фото:Государственная ветслужба Забайкалья
Собака выкормила котят своим молоком

Житель города Хилок Забайкальского края рядом с домом нашёл двух котят и решил их спасти, забрав домой. Спустя некоторое время его собака – пекинес по кличке Зайка – приняла двух малышей и начала о них заботиться, рассказала начальник ветеринарной станции Лариса Неретина.

- Первоначально на станцию обратился Михаил с маленьким котёнком. У животного была сломана лапа. Ветспециалист наложил гипс. Спустя три недели на повторном приёме мужчина рассказал, что собака привязалась к котятам и начала их выкармливать своим молоком, - пояснила Лариса Неретина.

Зайка недавно ощенилась и принесла на свет двух малышей. Вскоре щенков разобрали.

- По-видимому, мама-собака, тоскуя по своему потомству, приютила этих пушистых котят, - добавила Лариса Неретина.


По информации Государственной ветеринарной службы Забайкальского края
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