В Забайкалье собака стала мамой для котят









По информации Государственной ветеринарной службы Забайкальского края

Житель города Хилок Забайкальского края рядом с домом нашёл двух котят и решил их спасти, забрав домой. Спустя некоторое время его собака – пекинес по кличке Зайка – приняла двух малышей и начала о них заботиться, рассказала начальник ветеринарной станции Лариса Неретина.- Первоначально на станцию обратился Михаил с маленьким котёнком. У животного была сломана лапа. Ветспециалист наложил гипс. Спустя три недели на повторном приёме мужчина рассказал, что собака привязалась к котятам и начала их выкармливать своим молоком, - пояснила Лариса Неретина.Зайка недавно ощенилась и принесла на свет двух малышей. Вскоре щенков разобрали.- По-видимому, мама-собака, тоскуя по своему потомству, приютила этих пушистых котят, - добавила Лариса Неретина.