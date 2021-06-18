В пригороде Улан-Удэ построят новую школу

Строительство школы обойдётся более чем в 360 миллионов
В пригородном селе Сотниково Иволгинского района Бурятии будет построена новая школа на 250 учащихся.
Строительство школы обойдётся в 368 миллионов рублей. Финансирование выделено в рамках национального проекта «Образование» федерального проекта «Современная школа», сообщили в пресс-службе минстроя Бурятии.
- В Иволгинском районе ведётся активное строительство социальных объектов, детских садов, школ, идёт ремонт дороги. В настоящее время заканчиваются работы по разработке проектной документации школы в селе Сотниково, где наблюдается ежегодный прирост населения и стабильное увеличение количества учащихся, - отметил заместитель председателя правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников.
Школа будет иметь переменную этажность от одного до трёх этажей. Она будет состоять из двух блоков. Здание спланировано так, чтобы ученики начальной школы были отделены от учащихся средних и младших классов. Младшие классы займут первый этаж левой части здания и часть второго этажа. Средние и старшие классы находятся в остальной части первого, второго этажа и на третьем этаже.
В школе предусмотрены столовая на 84 места, актовый зал на 90 мест, спортивный и читальный залы и помещения для трудового обучения. Административные помещения, учительская и кабинеты педагогов будут размещены на третьем этаже. Все этажи и коридоры школы будут обеспечены поэтажными и вертикальными коммуникационными путями для маломобильных людей.
По плану, новая школа распахнёт свои двери и примет первых учеников до 1 августа 2022 года.
Здание нынешней школы в селе Сотниково было построено ещё в 1986 году.
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Общество, Фото:
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