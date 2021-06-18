Улан-удэнскую воду назвали самой чистой в России

В Улан-Удэ, в отличие от других городов, можно пить воду из-под крана



Такой чистой воды, как в Улан-Удэ, нигде нет, заявил мастер «Водоканала» Виталий Овчинников. Он работает на предприятии более 15 лет, рассказали в администрации города.



Воду из артезианских скважин глубиной более 60 метров для горожан добывают на новых головных сооружениях на острове Спасский.



Ежедневно потребление воды улан-удэнцами достигает 110 тыс.м.куб. Её добывают на водозаборе, который состоит из 42 скважин с мощностью 168 тыс.м.куб. в сутки.



- Я люблю путешествовать и периодически езжу по другим городам. Такой чистой воды, как у нас в солнечной Бурятии, нигде нет. Благодаря станции очищения воды у нас можно пить воду из-под крана, а такое редко где встретишь, - отметил Виталий Овчинников.



