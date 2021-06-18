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В Иркутске появится сквер Героев-медиков

В Иркутске появится сквер Героев-медиков
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Иркутской области
В центре мемориального комплекса будет установлен памятник

В Иркутске появится сквер Героев-медиков в память о медработниках, погибших от коронавируса. Сквер будет располагаться на улице Станиславского рядом с Лисихинским парком, сообщили в пресс-службе областного правительства.

В центре мемориального комплекса будет установлен памятник, посвящённый подвигу медицинских работников. Вопрос об его установке на комиссии по городской топонимике и увековечению известных в Иркутске людей и событий решён положительно. 

В разработке эскиза монумента приняли участие студенты Иркутского областного художественного колледжа. Они представили на творческий конкурс шесть работ, из них было решено рассмотреть три варианта.

К выбору лучшего варианта эскиза решили пригласить жителей муниципальных образований, где жили и работали погибшие медики, а также их коллег. Результаты этого голосования планируется озвучить на заседании Общественной палаты Иркутской области.

– Создание сквера, посвящённого памяти медицинских работников, погибших от коронавируса, – это общественное признание благородного труда всех работников здравоохранения. Они первыми вышли на борьбу с новой неизвестной болезнью. Уверен, что сюда специально будут приходить иркутяне, почтить память погибших медиков и поблагодарить их за смелость и самопожертвование, – сказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
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