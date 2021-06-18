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В храмах Бурятии в преддверии Троицы усилили меры безопасности

В храмах Бурятии в преддверии Троицы усилили меры безопасности
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Храмы и монастыри Бурятии получили специальный циркуляр перед Троицей

Наместникам монастырей и настоятелям приходов Улан-Удэнская и Бурятская епархия направила циркуляр «О мерах против распространения коронавирусной инфекции».

- В связи с сообщением о резко возросшем количестве случаев заболеваний коронавирусной инфекцией COVID-19 в Бурятии обращаю ваше внимание на необходимость сохранения усиленного санитарно-противоэпидемического, профилактического режима и соблюдения в монастырях и храмах необходимых мер, - обратился к настоятелям приходов митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф.

Также на заседании республиканского оперативного штаба по профилактике коронавирусной инфекции зампред правительства Бурятии Пётр Мордовской дал поручение главам муниципальных образований провести разъяснительную работу с жителями о необходимости соблюдения введенных мер профилактики.

- Я благодарен религиозным организациям, которые обеспечивают безопасность для прихожан. В это сложное для всех нас время мы едины в стремлении сберечь здоровье и жизни людей. Главам муниципальных образований, сельских поселений также необходимо на своих территориях провести работу с населением, чтобы также позаботились о себе, о других земляках и соблюдали меры профилактики. Во всех религиях представления о добре едины – это забота о ближних, - отметил Пётр Мордовской.

Согласно положениям циркуляра, в храмах и монастырях должны быть обеспечены следующие меры:

1. Индивидуальный подход к участию в богослужениях, обрядах и церемониях, проводимых в помещениях монастырей и храмов, лиц с высоким риском тяжёлого течения COVID-19 (населения старше 65 лет, страдающих хроническими заболеваниями, в первую очередь болезнями органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, диабетом).

2. обязательное ношение защитных масок лицам, посещающим монастыри и храмы;

3. рекомендации об использовании защитных масок священнослужителям при близком контакте с верующими, особенно при совершении исповеди;

4. соблюдение мер социального дистанцирования в помещениях и на территории монастырей и храмов;

5. соблюдение иных санитарных мер (регулярное проветривание помещений, использование устройств обеззараживания воздуха, антисептическая обработка рук при входе, регулярная дезинфекция предметов, используемых при совершении богослужений и религиозных обрядов, и другое), а также мер, установленных и утвержденных Священным Синодом Русской Православной Церкви (журнал №30 от 17.03.2020 г.);

6. прекращение до завершения противоэпидемических мероприятий, включая проведение заключительной дезинфекции, допуска посетителей в помещения монастырей и храмов, в которых выявлены случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией среди священнослужителей;

7. проведение разъяснительной работы с населением о принимаемых мерах.

Троица – один из главных праздников у православных христиан. Его отмечают на 50-й день после Пасхи, отчего он ещё называется Пятидесятницей. В этот день верующие славят Отца, Сына и Святого Духа – триединую сущность бога. Православные считают, что на 50-й день после Воскресения Христа Святой Дух сошел к апостолам.

В этом году Троица выпала на 20 июня. 
православие коронавирус профилактика
 
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