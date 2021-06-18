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Валерий Кожевников поздравил с Днём медицинского работника

Валерий Кожевников поздравил с Днём медицинского работника
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Главврач республиканского противотуберкулёзного диспансера отметил, что «сегодня – время героев»

Главный врач республиканского клинического противотуберкулёзного диспансера имени Дугаровой Валерий Кожевников поздравил с Днём медицинского работника. В поздравлении говорится:

«В этом году праздник выпал на непростое время. Мы не можем встретиться вместе, чтобы подвести итоги, наградить, поощрить наших сотрудников, но есть возможность поздравить вас всех дистанционно.

Сегодня – время героев: врачей, медицинских сестер, организаторов здравоохранения, преподавателей, сотрудников, студентов, аспирантов, ветеранов. Искренне убеждён, что историю российской и мировой медицины невозможно представить без учёных, врачей и медицинских работников. Каждый из них, подобно Атланту, держащему небесный свод, держит на своих плечах, здоровье и будущее своих пациентов. Разделяет их счастье и печаль без устали и раздражения, хранит безупречную верность высоким идеалам отечественной медицины. Всегда и во всем нами движет безграничная любовь к пациентам и медицине.

Все лечебные учреждения республики – в авангарде борьбы с за здоровье и жизни людей. Верные своему призванию и клятве врача, с достоинством и честью несут высокое звание медицинского работника.

От всего коллектива диспансера и от себя лично выражаю вам слова искренней благодарности за профессионализм, чуткость и самоотверженность. Профессия врача – это высокое служение людям, требующее безграничных знаний, бесконечного терпения, стойкости, чуткости и душевной щедрости. Нелёгким повседневным трудом вы сберегаете величайшие ценности – жизнь и здоровье. Медицина – это спасённые жизни и научные открытия, радости и печали, тернистый и благодарный, прекрасный и трудный профессиональный путь.

Хочу сказать слова благодарности за огромный труд и вклад в развитие нашего диспансера всем сотрудникам! От всего сердца поздравляю с Днём медицинского работника! Искренне желаю Вам счастья, крепкого здоровья, новых свершений в работе и в личной жизни!»

Справка: 

День медицинского работника – профессиональный праздник медицинского персонала. В торжестве принимают участие врачи, медицинские сестры, санитары, научные сотрудники, вспомогательный персонал медицинских учреждений, их родственники и друзья. К ним присоединяются преподаватели, студенты, интерны и выпускники профильных учебных заведений.

В России праздник ежегодно отмечают в третье воскресенье июня. В 2021 году День медицинского работника приходится на 20 июня и отмечается в 41-й раз.
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