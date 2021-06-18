В Бурятии разработали проект дамбы на реке Джида

Общество, Фото: предоставлено минстроем Бурятии

На реке Джида ранее было несколько паводков, причём, некоторые из них носили катастрофический характер



Проектная документация «Защита села Петропавловка Джидинского района от затопления водами реки Джида» получила положительное заключение государственной экспертизы, сообщили в пресс-службе минстроя Бурятии.



Село Петропавловка – административный центр Джидинского района, расположенный на реке Джида, одном из притоков Селенги. Кроме того, через село протекает речка Цагатуй, впадающая, в свою очередь, в Джиду. Повторяемость дождевых паводков на реке Джида гораздо выше, чем на остальных притоках Селенги. Даже в затянувшийся маловодный цикл в бассейне реки Селенги, с 1998 по 2019 годы, на реке Джида наблюдалось несколько паводков, причём, некоторые из них носили катастрофический характер. Последний крупный паводок был в 2019 году.



- В 2019 году уровень реки Джида был значительно превышен, вода не только затопила пойму реки, но и подтопила жилые дома. Тогда мы сумели справиться с ситуацией и не допустить затопления. После этого было принято решение о строительстве дамбы на реке Джида, - пояснил заместитель председателя правительства Бурятии Евгений Луковников.



Катастрофический паводок на реке Джида, сопровождавшийся сильным наводнением, наблюдался и в 2006 году. Почти все населённые пункты, расположенные в пойме реки, были затоплены. Значительный ущерб был нанесён селу Петропавловка, где затоплению подверглись 235 домов и приусадебных участков, пострадали 1204 человека. С 2006 по 2019 год в селе Петропавловка под затопление попали 429 домов с числом жителей 1395 человек, было размыто 1500 метров береговой полосы левого берега рукава реки Джида.



- Строительством защитных сооружений на реке Джида мы предполагаем защитить от наводнений порядка 182 гектаров территории, на которых проживают около 1400 человек. При этом 94 % средств на эти мероприятия выделяются из федерального бюджета, - рассказал министр строительства Бурятии Николай Рузавин.



Проект защитных сооружений села Петропавловка разработало ООО «МелиоВодПроект» ( Улан-Удэ) по заданию ГКУ «Управление капитального строительства правительства Бурятии».



По проекту, защитные сооружения предполагается возвести вдоль южной окраины Петропавловки, от западной до восточной границы поселения, двумя дамбами. Кроме того, предполагается укрепить берег реки Джида, углубить и спрямить русло реки Цагатуй.

