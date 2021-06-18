В Улан-Удэ медики спасли жизнь мужчине по дороге на концерт

Улан-удэнец лежал возле киоска в бессознательном состоянии



В Улан-Удэ медики БСМП спасли жизнь мужчине по дороге на концерт к их профессиональному празднику.



- В четверг, 17 июня, старшая медицинская сестра ковидного госпиталя в «Светлом» Татьяна Емельянова с коллегами ехали к основному зданию БСМП на выездной концерт от минкульта Бурятии в честь Дня медицинского работника, - рассказывают в больнице.



По дороге они увидели лежащего возле киоска мужчину без признаков жизни. К нему склонилась женщина. Медики остановили машину и выбежали на помощь. Мужчина был в бессознательном состоянии. Со слов жены узнали, что он инсулинозависимый человек и утром плохо поел.



- Мы стабилизировали состояние, вызвали скорую помощь. Дождались коллег, передали в руки «скорой» и поехали на наш праздник, - поведала Татьяна Емельянова.



Бригада опоздала на концерт, зато жизнь человека была спасена.



- Напомним, что, помимо всех отделений больницы, как ковидный стационар БСМП сейчас задействован и республиканский реабилитационный центр «Светлый», - отметили в больнице.



