Улан-удэнец лежал возле киоска в бессознательном состоянии
В Улан-Удэ медики БСМП спасли жизнь мужчине по дороге на концерт к их профессиональному празднику.
- В четверг, 17 июня, старшая медицинская сестра ковидного госпиталя в «Светлом» Татьяна Емельянова с коллегами ехали к основному зданию БСМП на выездной концерт от минкульта Бурятии в честь Дня медицинского работника, - рассказывают в больнице.
По дороге они увидели лежащего возле киоска мужчину без признаков жизни. К нему склонилась женщина. Медики остановили машину и выбежали на помощь. Мужчина был в бессознательном состоянии. Со слов жены узнали, что он инсулинозависимый человек и утром плохо поел.
- Мы стабилизировали состояние, вызвали скорую помощь. Дождались коллег, передали в руки «скорой» и поехали на наш праздник, - поведала Татьяна Емельянова.
Бригада опоздала на концерт, зато жизнь человека была спасена.
- Напомним, что, помимо всех отделений больницы, как ковидный стационар БСМП сейчас задействован и республиканский реабилитационный центр «Светлый», - отметили в больнице.
В Улан-Удэ медики спасли жизнь мужчине по дороге на концерт
Общество, Фото:
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