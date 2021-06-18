 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

18 июня

17 июня

Популярное

Улан-удэнца оштрафовали на 15 тысяч за несданный тест

Улан-удэнца оштрафовали на 15 тысяч за несданный тест
Общество,  Фото:pixabay.com
Все, кто прибывают из других стран, обязаны выполнить пройти тестирование на COVID-19

11 июня Октябрьский районный суд рассмотрел административный материал управления Роспотребнадзора в отношении улан-удэнец.

Улан-удэнец не выполнил требования, установленные постановлением главного государственного санитарного врача РФ «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019». То есть, прибыв на территорию России из другого государства, в срок до пяти календарных дней со дня прибытия в страну он не прошёл двукратно лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР с интервалом не менее суток.

Суд, с учётом материального положения горожанина, назначил ему наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей.

Постановление суда не вступило в законную силу, сообщили в управлении Роспотребнадзора по республике.

коронавирус штраф
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии дети играют под электропроводами и у трансформатора
В Бурятии дети играют под электропроводами и у трансформатора
Общество, 18.06.2021
Общественники нашли детские площадки с опасными нарушениями
В Улан-Удэ медики спасли жизнь мужчине по дороге на концерт
В Улан-Удэ медики спасли жизнь мужчине по дороге на концерт
Общество, 18.06.2021
Улан-удэнец лежал возле киоска в бессознательном состоянии
Улан-удэнца оштрафовали на 15 тысяч за несданный тест
Улан-удэнца оштрафовали на 15 тысяч за несданный тест
Общество, 18.06.2021
Все, кто прибывают из других стран, обязаны выполнить пройти тестирование на COVID-19
В Улан-Удэ пансионат для престарелых строят с опережением графика
В Улан-Удэ пансионат для престарелых строят с опережением графика
Общество, 18.06.2021
Стоимость пансионата превышает миллиард рублей
В Бурятии со дна реки подняли затонувшую баржу
В Бурятии со дна реки подняли затонувшую баржу
Общество, 18.06.2021
Судно затонуло на реке вблизи байкальского залива Чивыркуй
Бурятский «Хатико» ждёт бросившего его хозяина
Бурятский «Хатико» ждёт бросившего его хозяина
Общество, 18.06.2021
Верный пёс сидит на одном месте в надежде, что за ним вернутся
В Бурятии ожидается тёплая погода
В Бурятии ожидается тёплая погода
Общество, 18.06.2021
В Улан-Удэ синоптики прогнозируют отсутствие осадков
Инспектор Прибайкальского нацпарка наткнулся на детёныша косули
Инспектор Прибайкальского нацпарка наткнулся на детёныша косули
Общество, 17.06.2021
Малыша он обнаружил во время патрулирования
В Бурятии лесники опахали дацан
В Бурятии лесники опахали дацан
Общество, 17.06.2021
Специалисты опахивают населённые пункты, примыкающие к лесу
В Бурятии танкисты осваивают навыки легководолазной подготовки
В Бурятии танкисты осваивают навыки легководолазной подготовки
Общество, 17.06.2021
Экипажи отрабатывают погружение на глубину до 2,5 м в искусственном озере
По Кругобайкалке пустят обновлённый пригородный поезд
По Кругобайкалке пустят обновлённый пригородный поезд
Общество, 17.06.2021
Обновлённый пригородный поезд будет курсировать с 18 июня

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^