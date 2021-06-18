Улан-удэнца оштрафовали на 15 тысяч за несданный тест

Все, кто прибывают из других стран, обязаны выполнить пройти тестирование на COVID-19



11 июня Октябрьский районный суд рассмотрел административный материал управления Роспотребнадзора в отношении улан-удэнец.



Улан-удэнец не выполнил требования, установленные постановлением главного государственного санитарного врача РФ «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019». То есть, прибыв на территорию России из другого государства, в срок до пяти календарных дней со дня прибытия в страну он не прошёл двукратно лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР с интервалом не менее суток.



Суд, с учётом материального положения горожанина, назначил ему наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей.



Постановление суда не вступило в законную силу, сообщили в управлении Роспотребнадзора по республике.



