За сутки коронавирусом заразились 226 жителей Бурятии

Занято более 90% ковидных коек
По данным управления Роспотребнадзора, в Бурятии за последние сутки коронавирус выявили у 226 человек. Из них в Улан-Удэ 109.
Заболеваемость по-прежнему растёт с каждым днём. Так, если накануне ковид подтвердили у 226 человек, за день до этого было 223 заболевших, а до этого суточные приросты были +217, +212, +205, +190, +170, + +140, +130, +110 соответственно. О спаде третьей волны коронавируса говорить пока не приходится. Между тем, ранее глава Бурятии пояснял, что снятие ограничений возможно при падении числа заболевших в сутки до 70.
Общее число случаев COVID-19 в Бурятии с начала пандемии достигло 41 197. Из них 54% (21 667) приходится на жителей Улан-Удэ.
По данным министерства здравоохранения Бурятии, за всё время выздоровели 39 640 человек, или 96%. Накануне вылечились 78 пациентов, дополнительно сняты с наблюдения 237 человека.
Умерли за последние сутки семь больных ковидом. Всего же с начала пандемии скончались от коронавируса 986 пациентов.
В стационарах республики сегодня получают лечение 2437 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. Это на 98 человек больше, чем днём ранее.
В отделениях реанимации пациентов стало больше на 18 человек. Сейчас там лежат 132 пациента. Из них старше 65 лет только 59 человек.
В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2662 коек (+135 за сутки). Из них занято 2437 коек, свободно – 225. Занятость коечного фонда составляет 91 %.
По данным медицинских организаций, амбулаторное лечение и наблюдение проходят 9 738 человек.
Число контактных лиц — 10 546 человек.
Как сообщал «Байкал-Dailу», по всей Бурятии действуют серьёзные временные ограничительные меры. Закрыли театры, кинотеатры, фудкорты в ТРЦ, детские развлекательные центры, аттракционы, парки, скверы и общественные зоны, фитнес-клубы, спортивные сооружения, бассейны, массажные салоны, СПА-салоны, солярии, термальные источники. Все учреждения дополнительного образования (в том числе секции и кружки) перешли на дистанционный режим. В торговые центры ограничен вход для несовершеннолетних. Сами ТРЦ теперь обязаны закрыться в 20 часов.
Глава Бурятии Алексей Цыденов не исключил введение в республике более серьёзных ограничительных мер, вплоть до локдауна, в случае ухудшения ситуации с коронавирусом.
Музыкальный этнофестиваль «Голос кочевников» в Бурятии всё же окончательно отменили.
В третью волну коронавируса в Бурятии болеет больше детей. В ковидном стационаре в детской больнице создали дополнительные палаты.
Заболеваемость COVID-19 среди молодёжи также выросла, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.
Кафе и ресторанам в Бурятии напомнили о запрете на банкеты в преддверии школьных выпускных. Зампред правительства Пётр Мордовской призвал «не устраивать вечеринки, когда умирает столько человек».
В Бурятии на мероприятия по борьбе с распространением COVID-19 с начала 2021 года направлено 756,9 млн рублей. В правительстве рассказали, на что пошли эти деньги.
В Бурятии болеют коронавирусом более 200 беременных женщин.
За сутки коронавирусом заразились 226 жителей Бурятии
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Судно затонуло на реке вблизи байкальского залива Чивыркуй
Верный пёс сидит на одном месте в надежде, что за ним вернутся
В Улан-Удэ синоптики прогнозируют отсутствие осадков
Первый тур прошёл заочно
Малыша он обнаружил во время патрулирования
Специалисты опахивают населённые пункты, примыкающие к лесу
Экипажи отрабатывают погружение на глубину до 2,5 м в искусственном озере
Не все были допущены к практике
Обновлённый пригородный поезд будет курсировать с 18 июня
Мероприятие было приурочено к 110-летию со дня рождения писателя
Возгорание было зарегистрировано 2 июня
Улицу начали ремонтировать в прошлом году
В больнице скорой помощи на сегодня самое большое по республике количество пациентов с ковидом
Всего клещи покусали в республике свыше 1000 человек
Операция «Мак-2021» стартовала в республике