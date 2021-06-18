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За сутки коронавирусом заразились 226 жителей Бурятии

За сутки коронавирусом заразились 226 жителей Бурятии
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Занято более 90% ковидных коек

По данным управления Роспотребнадзора, в Бурятии за последние сутки коронавирус выявили у 226 человек. Из них в Улан-Удэ 109.

Заболеваемость по-прежнему растёт с каждым днём. Так, если накануне ковид подтвердили у 226 человек, за день до этого было 223 заболевших, а до этого суточные приросты были +217, +212, +205, +190, +170, + +140, +130, +110 соответственно. О спаде третьей волны коронавируса говорить пока не приходится. Между тем, ранее глава Бурятии пояснял, что снятие ограничений возможно при падении числа заболевших в сутки до 70.

Общее число случаев COVID-19 в Бурятии с начала пандемии достигло 41 197. Из них 54% (21 667) приходится на жителей Улан-Удэ.

По данным министерства здравоохранения Бурятии, за всё время выздоровели 39 640 человек, или 96%. Накануне вылечились 78 пациентов, дополнительно сняты с наблюдения 237 человека.

Умерли за последние сутки семь больных ковидом. Всего же с начала пандемии скончались от коронавируса 986 пациентов.

В стационарах республики сегодня получают лечение 2437 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. Это на 98 человек больше, чем днём ранее.

В отделениях реанимации пациентов стало больше на 18 человек. Сейчас там лежат 132 пациента. Из них старше 65 лет только 59 человек.

В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2662 коек (+135 за сутки). Из них занято 2437 коек, свободно – 225. Занятость коечного фонда составляет 91 %.

По данным медицинских организаций, амбулаторное лечение и наблюдение проходят 9 738 человек.

Число контактных лиц — 10 546 человек.

Как сообщал «Байкал-Dailу», по всей Бурятии действуют серьёзные временные ограничительные меры. Закрыли театры, кинотеатры, фудкорты в ТРЦ, детские развлекательные центры, аттракционы, парки, скверы и общественные зоны, фитнес-клубы, спортивные сооружения, бассейны, массажные салоны, СПА-салоны, солярии, термальные источники. Все учреждения дополнительного образования (в том числе секции и кружки) перешли на дистанционный режим. В торговые центры ограничен вход для несовершеннолетних. Сами ТРЦ теперь обязаны закрыться в 20 часов.

Глава Бурятии Алексей Цыденов не исключил введение в республике более серьёзных ограничительных мер, вплоть до локдауна, в случае ухудшения ситуации с коронавирусом.

Музыкальный этнофестиваль «Голос кочевников» в Бурятии всё же окончательно отменили.

В третью волну коронавируса в Бурятии болеет больше детей. В ковидном стационаре в детской больнице создали дополнительные палаты.

Заболеваемость COVID-19 среди молодёжи также выросла, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.

Кафе и ресторанам в Бурятии напомнили о запрете на банкеты в преддверии школьных выпускных. Зампред правительства Пётр Мордовской призвал «не устраивать вечеринки, когда умирает столько человек».

В Бурятии на мероприятия по борьбе с распространением COVID-19 с начала 2021 года направлено 756,9 млн рублей. В правительстве рассказали, на что пошли эти деньги.

В Бурятии болеют коронавирусом более 200 беременных женщин.
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