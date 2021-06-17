 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

17 июня

16 июня

Популярное

В Бурятии рассказали, как тратят деньги на борьбу с COVID-19

В Бурятии рассказали, как тратят деньги на борьбу с COVID-19
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
С начала года на борьбу с коронавирусом Бурятия направила более 750 млн рублей

В Бурятии на мероприятия по борьбе с распространением COVID-19 с начала 2021 года направлено 756,9 млн рублей из республиканского бюджета.

- Данные средства расходовались не только на организацию медицинской помощи и профилактику распространения коронавирусной инфекции, но и на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, - сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

Общая стоимость мероприятий по организации медицинской помощи в период распространения COVID-19 составила 511,3 млн рублей, из которых 233,2 млн рублей – из республиканского бюджета. Средства направлены на лекарственное обеспечение, проведение кислородопровода в медицинские организации и создание реанимационных коек, возмещение аренды автомобилей на нужды медицинских организаций и пациентов, а также на мероприятия по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.

4,9 млн рублей выделено для бесплатного подвоза больных с коронавирусом в медицинские организации, а также на диспетчеризацию заявок от медицинских организаций.

- Были разработаны меры региональной поддержки для работников, чья деятельность сопряжена с высокими рисками инфицирования. Так, 12,1 млн рублей выделено на оказание разовой материальной помощи работникам медицинских организаций, контактирующих с инфицированными, и заболевшим при работе с пациентами, - уточнили в правительстве Бурятии.

На обеспечение эпидемиологической безопасности в учреждениях образования использовано 64,9 млн рублей из республиканского бюджета. Закуплены средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие средства и антисептики.

Полмиллиона рублей власти республики передала в Селенгинский район на компенсацию выпадающих доходов местного бюджета на реализацию мер поддержки бизнеса в условиях вынужденных ограничений.

Дополнительно к этим расходам в июне 2021 года в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки приняты в работу несколько ресурсоёмких мероприятий. Общая стоимость их реализации составила свыше 440 млн рублей.

Так, в этом месяце будет выделено 215,5 млн рублей для приобретения дополнительного медицинского оборудования.

Из-за постоянно возрастающего спроса на реанимационные койки для ковидных стационаров будет выделено почти 34 млн рублей на приобретение кислорода. Закупка концентраторов кислорода для оснащения медицинских организаций обойдётся в 1,6 млн рублей.

Дополнительные кислородные точки в кратчайшие сроки будут созданы в центре «Светлый» и госпитале ветеранов войн, которые перепрофилированы для лечения COVID-19. Точки газоснабжения подключат и в городском перинатальном центре. Строительство кислородопровода будет в Иволгинской центральной районной больнице.

30 млн рублей предусмотрено на приобретение для медицинских организаций средств индивидуальной защиты.

Для приобретения реактивов для ПЦР диагностики на COVID-19 будет направлено 19,7 млн рублей. На приобретение расходных материалов для ПЦР исследований - 7,1 млн.

- Осуществляется закупка лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией в ковидных стационарах с тяжелой формой заболевания. Спрос оценивается в 38,5 млн рублей. Для создания запасов лекарств для больных в амбулаторных условиях будет направлено еще 56,1 млн рублей, - отметили в правительстве Бурятии.

1,5 млн рублей штаб предусмотрел на тестирование социальных работников в учреждениях соцзащиты, ушедших на изоляцию.

Все мероприятия разрабатываются и реализуются под контролем республиканского оперативного штаба по решению вопросов, связанных с угрозой распространения коронавируса.

бюджет коронавирус профилактика
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Ради сохранения работы 44% жителей Бурятии готовы на снижение зарплаты
Ради сохранения работы 44% жителей Бурятии готовы на снижение зарплаты
Экономика, 17.06.2021
Те, кто не намерен соглашаться на меньшую зарплату, уверены в своей востребованности
В Бурятии рассказали, как тратят деньги на борьбу с COVID-19
В Бурятии рассказали, как тратят деньги на борьбу с COVID-19
Экономика, 17.06.2021
С начала года на борьбу с коронавирусом Бурятия направила более 750 млн рублей
В Бурятии заявили о замедлении роста цен на хлеб
В Бурятии заявили о замедлении роста цен на хлеб
Экономика, 17.06.2021
В Бурятии объяснили, почему хлебопёки смогли сдержать цены
В Улан-Удэ заключили контракты по траве на 2 млн
В Улан-Удэ заключили контракты по траве на 2 млн
Экономика, 16.06.2021
Общая площадь кошения травы превысит 570 тыс кв. м.
152 муниципалитета Иркутской области получат премии
152 муниципалитета Иркутской области получат премии
Экономика, 16.06.2021
Премию муниципалитеты получат за увеличение доходов
В Улан-Удэ дорогу на Верхней Берёзовке ремонтируют за 139 млн
В Улан-Удэ дорогу на Верхней Берёзовке ремонтируют за 139 млн
Экономика, 16.06.2021
Загруженная дорога на Верхней Берёзовке давно нуждалась в ремонте
Мишустин выделил Бурятии 181 млн на борьбу с пожарами
Мишустин выделил Бурятии 181 млн на борьбу с пожарами
Экономика, 16.06.2021
Деньги пришли из резервного фонда правительства России  
Бурятская таможня предупредила о вводе пошлин на экспорт сырой древесины
Бурятская таможня предупредила о вводе пошлин на экспорт сырой древесины
Экономика, 15.06.2021
Вводимые меры позволят ограничить вывоз необработанной древесины под видом пиломатериалов
Аналитики оценили рабочие настроения дальневосточных сотрудников
Аналитики оценили рабочие настроения дальневосточных сотрудников
Экономика, 15.06.2021
Для исследования был разработан специальный «индекс самочувствия»
В Бурятии выделят почти 300 млн на борьбу с коронавирусом
В Бурятии выделят почти 300 млн на борьбу с коронавирусом
Экономика, 14.06.2021
В медучреждениях, которые перепрофилированы для оказания помощи пациентам с COVID-19, растёт потребность в кислороде
Из Бурятии с начала года вывезли 1,3 млн кубометров древесины
Из Бурятии с начала года вывезли 1,3 млн кубометров древесины
Экономика, 11.06.2021
По фактам  незаконного вывоза леса Бурятская таможня возбудила пять уголовных дел
В Улан-Удэ подорожает коммуналка
В Улан-Удэ подорожает коммуналка
Экономика, 10.06.2021
В республиканской службе по тарифам заявили, что бурятские тарифы одни из самых низких в ДФО
Улан-Удэ попал в тройку городов с максимальным ростом цен на квартиры
Улан-Удэ попал в тройку городов с максимальным ростом цен на квартиры
Экономика, 09.06.2021
Жильё сильно подорожало за последние три года

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^