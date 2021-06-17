В Бурятии рассказали, как тратят деньги на борьбу с COVID-19

С начала года на борьбу с коронавирусом Бурятия направила более 750 млн рублей



В Бурятии на мероприятия по борьбе с распространением COVID-19 с начала 2021 года направлено 756,9 млн рублей из республиканского бюджета.



- Данные средства расходовались не только на организацию медицинской помощи и профилактику распространения коронавирусной инфекции, но и на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, - сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



Общая стоимость мероприятий по организации медицинской помощи в период распространения COVID-19 составила 511,3 млн рублей, из которых 233,2 млн рублей – из республиканского бюджета. Средства направлены на лекарственное обеспечение, проведение кислородопровода в медицинские организации и создание реанимационных коек, возмещение аренды автомобилей на нужды медицинских организаций и пациентов, а также на мероприятия по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.



4,9 млн рублей выделено для бесплатного подвоза больных с коронавирусом в медицинские организации, а также на диспетчеризацию заявок от медицинских организаций.



- Были разработаны меры региональной поддержки для работников, чья деятельность сопряжена с высокими рисками инфицирования. Так, 12,1 млн рублей выделено на оказание разовой материальной помощи работникам медицинских организаций, контактирующих с инфицированными, и заболевшим при работе с пациентами, - уточнили в правительстве Бурятии.



На обеспечение эпидемиологической безопасности в учреждениях образования использовано 64,9 млн рублей из республиканского бюджета. Закуплены средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие средства и антисептики.



Полмиллиона рублей власти республики передала в Селенгинский район на компенсацию выпадающих доходов местного бюджета на реализацию мер поддержки бизнеса в условиях вынужденных ограничений.



Дополнительно к этим расходам в июне 2021 года в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки приняты в работу несколько ресурсоёмких мероприятий. Общая стоимость их реализации составила свыше 440 млн рублей.



Так, в этом месяце будет выделено 215,5 млн рублей для приобретения дополнительного медицинского оборудования.



Из-за постоянно возрастающего спроса на реанимационные койки для ковидных стационаров будет выделено почти 34 млн рублей на приобретение кислорода. Закупка концентраторов кислорода для оснащения медицинских организаций обойдётся в 1,6 млн рублей.



Дополнительные кислородные точки в кратчайшие сроки будут созданы в центре «Светлый» и госпитале ветеранов войн, которые перепрофилированы для лечения COVID-19. Точки газоснабжения подключат и в городском перинатальном центре. Строительство кислородопровода будет в Иволгинской центральной районной больнице.



30 млн рублей предусмотрено на приобретение для медицинских организаций средств индивидуальной защиты.



Для приобретения реактивов для ПЦР диагностики на COVID-19 будет направлено 19,7 млн рублей. На приобретение расходных материалов для ПЦР исследований - 7,1 млн.



- Осуществляется закупка лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией в ковидных стационарах с тяжелой формой заболевания. Спрос оценивается в 38,5 млн рублей. Для создания запасов лекарств для больных в амбулаторных условиях будет направлено еще 56,1 млн рублей, - отметили в правительстве Бурятии.



1,5 млн рублей штаб предусмотрел на тестирование социальных работников в учреждениях соцзащиты, ушедших на изоляцию.



Все мероприятия разрабатываются и реализуются под контролем республиканского оперативного штаба по решению вопросов, связанных с угрозой распространения коронавируса.



