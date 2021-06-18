В Бурятии со дна реки подняли затонувшую баржу

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Судно затонуло на реке вблизи байкальского залива Чивыркуй



В Баргузинском районе Бурятии подняли со дна и утилизировали остатки затопленной баржи. Судно было грузоподъёмностью 200 тонн, длиной 36 метров, шириной семь метров. Баржа затонула вблизи залива Чивыркуй, в реке Кедровая, недалеко от берега.



- Затонувшее судно оказывало негативное воздействие на состояние окружающей среды. Бурятская транспортная прокуратура, выступая в защиту прав, свобод и законных интересов неопределённого круга лиц, направила в суд исковое заявление о понуждении ФГБУ «Заповедное Подлеморье» организовать утилизацию металлических остатков затопленного судна, - сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.



Ещё в конце 2020 года Баргузинский районный суд удовлетворил требования прокурора. Недавно решение суда было исполнено, затонувшую баржу убрали из реки.



- ФГБУ «Заповедное Подлеморье» остатки затопленного судна подняты из водоёма и утилизированы, - уточнили в транспортной прокуратуре.



