Судно затонуло на реке вблизи байкальского залива Чивыркуй
В Баргузинском районе Бурятии подняли со дна и утилизировали остатки затопленной баржи. Судно было грузоподъёмностью 200 тонн, длиной 36 метров, шириной семь метров. Баржа затонула вблизи залива Чивыркуй, в реке Кедровая, недалеко от берега.
- Затонувшее судно оказывало негативное воздействие на состояние окружающей среды. Бурятская транспортная прокуратура, выступая в защиту прав, свобод и законных интересов неопределённого круга лиц, направила в суд исковое заявление о понуждении ФГБУ «Заповедное Подлеморье» организовать утилизацию металлических остатков затопленного судна, - сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Ещё в конце 2020 года Баргузинский районный суд удовлетворил требования прокурора. Недавно решение суда было исполнено, затонувшую баржу убрали из реки.
- ФГБУ «Заповедное Подлеморье» остатки затопленного судна подняты из водоёма и утилизированы, - уточнили в транспортной прокуратуре.
В Бурятии со дна реки подняли затонувшую баржу
Общество, Фото:
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