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В Бурятии со дна реки подняли затонувшую баржу

В Бурятии со дна реки подняли затонувшую баржу
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Судно затонуло на реке вблизи байкальского залива Чивыркуй

В Баргузинском районе Бурятии подняли со дна и утилизировали остатки затопленной баржи. Судно было грузоподъёмностью 200 тонн, длиной 36 метров, шириной семь метров. Баржа затонула вблизи залива Чивыркуй, в реке Кедровая, недалеко от берега.

- Затонувшее судно оказывало негативное воздействие на состояние окружающей среды. Бурятская транспортная прокуратура, выступая в защиту прав, свобод и законных интересов неопределённого круга лиц, направила в суд исковое заявление о понуждении ФГБУ «Заповедное Подлеморье» организовать утилизацию металлических остатков затопленного судна, - сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Ещё в конце 2020 года Баргузинский районный суд удовлетворил требования прокурора. Недавно решение суда было исполнено, затонувшую баржу убрали из реки.

- ФГБУ «Заповедное Подлеморье» остатки затопленного судна подняты из водоёма и утилизированы, - уточнили в транспортной прокуратуре.

река Байкал транспортная прокуратура
 
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