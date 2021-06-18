В Улан-Удэ синоптики прогнозируют отсутствие осадков
По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня, 18 июня, в республике переменная облачность, днём местами дожди, грозы.
Ветер северо-западный 6-11, днём в отдельных районах 15-18 м/с. Температура днём +21,+26, местами по северной половине +11,+16.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура днём +22,+24.
В Бурятии ожидается тёплая погода
Общество, Фото:
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