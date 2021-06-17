Обновлённый пригородный поезд будет курсировать с 18 июня
С 18 июня по Кругобайкальской железной дороге – уникальному памятнику инженерной архитектуры, расположенному вдоль озера Байкал у подножия Олхинского плато – будет курсировать обновлённый пригородный поезд.
Обслуживать маршрут будет обновлённый рельсовый автобус серии РА-1. Это одновагонный дизель-поезд отечественного производства, предназначенный для эксплуатации на неэлектрифицированных участках железных дорог.
В движение его приводит мощная, экономичная и достаточно тихая дизель-гидравлическая силовая установка. Специально перед запуском на этом маршруте был осуществлен капитально-восстановительный ремонт поезда.
В поезде установили комфортабельные сидения, аналогичные тем, что установлены в электропоездах «Ласточка».
Пригородные поезда РА-1 будут курсировать ежедневно, кроме среды. Отправляясь с вокзала Слюдянка-1 в 10:00, они будут прибывать на станцию Порт Байкал в 14:45. В обратный рейс поезд будет отправляться в 15:00 и прибывать на станцию Слюдянка-1 в 19:50.
Расписание пригородного поезда увязано с расписанием поездов дальнего следования, прибывающих и отправляющихся со станции Слюдянка-1.
По Кругобайкалке пустят обновлённый пригородный поезд
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