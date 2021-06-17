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В Улан-Удэ по просьбам жителей продолжили ремонт дороги на Хахалова

В Улан-Удэ по просьбам жителей продолжили ремонт дороги на Хахалова
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Улицу начали ремонтировать в прошлом году

В Улан-Удэ по просьбам жителей улицы Хахалова продолжили ремонт дороги. Улицу начали ремонтировать в прошлом году, но из-за недостатка средств сделали один участок, сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.

- На основании обращений жителей было поручение мэра города о продолжении ремонта на участке по улице Хахалова. В текущем году средства предусмотрены, работы продолжаются. Торги проведены, - рассказал начальник управления дорожного строительства Павел Малых.

Сейчас здесь ремонтируют участок протяжённостью 50 метров от дома № 14 до дома № 16б.

Подрядная организация ООО «Сибгранд» уже приступила к работе. Дорожники монтируют бортовой камень. Далее они приступят к устройству основания дороги и асфальтированию. Здесь появится новый тротуар. Все ремонтные работы проводятся для того, чтобы обеспечить удобный подъезд к жилым домам.

Сумма, выделенная на ремонт дороги, составляет 1,3 млн рублей. Его планируется завершить до 10 июля. 
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