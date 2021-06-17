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В Улан-Удэ худрук театра поделился, как «позорил» академию

В Улан-Удэ худрук театра поделился, как «позорил» академию
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Сергей Левицкий поделился снимком старого объявления времён его учёбы во ВСГАКИ

Художественный руководитель Русского драматического театра имени Бестужева Сергей Левицкий поделился снимком старого объявления времён его учёбы во ВСГАКИ (нынешний ВСГИК). Объявление начинается так - «Они позорят нашу академию».

В объявлении говорится следующее: «Согласно письма отдела внутренних дел Октябрьского района города Улан-Удэ от 2 марта 2007 года за № 23/5296 в период с 01.01 по 28.02.07г. привлекались к административной ответственности по ст. 20.20, 20.21 следующие студенты академии», далее перечисляются учащиеся.

В числе прочих студентов здесь указан Левицкий.

- Ректорат академии просит обратить особое внимание заведующих выпускающих кафедр на усиление воспитательной работы и контроля за поведением данных студентов, - заключается в объявлении.


На это объявление Сергей Левицкий наткнулся недавно, разбирая старые бумаги.

- Разбираю старые бумаги и вот что нашёл. Совсем скоро продолжу позорить вуз в качестве руководителя курса, - пошутил он.

Пользователи активно комментируют пост и шутят: «Артефакт», «Это был акт творческого самовыражения», «Как правило, многие из тех, кто «позорит» творческие ВУЗы, в итоге и оказываются гордостью того же ВУЗа», «Орёл».

Сергей Левицкий - лауреат государственной премии Бурятии, номинант на «Золотую маску-2021».

Выпускник Восточно-Сибирской академии культуры и искусств (2008 г.) по специальности режиссёр театра, а также Московской режиссёрской магистратуры школы-студии МХАТ и ЦИМа при театрально-культурном центре имени Мейерхольда (2014 г.).

С 2009 года Сергей работал в Государственном русском драматическом театре имени Бестужева в качестве артиста.

В 2015 году Сергей Левицкий назначен художественным руководителем театра.

Русский драмтеатр ВСГИК
 
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