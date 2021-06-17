В Улан-Удэ худрук театра поделился, как «позорил» академию





Художественный руководитель Русского драматического театра имени Бестужева Сергей Левицкий поделился снимком старого объявления времён его учёбы во ВСГАКИ (нынешний ВСГИК). Объявление начинается так - «Они позорят нашу академию».В объявлении говорится следующее: «Согласно письма отдела внутренних дел Октябрьского района города Улан-Удэ от 2 марта 2007 года за № 23/5296 в период с 01.01 по 28.02.07г. привлекались к административной ответственности по ст. 20.20, 20.21 следующие студенты академии», далее перечисляются учащиеся.В числе прочих студентов здесь указан Левицкий.- Ректорат академии просит обратить особое внимание заведующих выпускающих кафедр на усиление воспитательной работы и контроля за поведением данных студентов, - заключается в объявлении.На это объявление Сергей Левицкий наткнулся недавно, разбирая старые бумаги.- Разбираю старые бумаги и вот что нашёл. Совсем скоро продолжу позорить вуз в качестве руководителя курса, - пошутил он.Пользователи активно комментируют пост и шутят: «Артефакт», «Это был акт творческого самовыражения», «Как правило, многие из тех, кто «позорит» творческие ВУЗы, в итоге и оказываются гордостью того же ВУЗа», «Орёл».Сергей Левицкий - лауреат государственной премии Бурятии, номинант на «Золотую маску-2021».Выпускник Восточно-Сибирской академии культуры и искусств (2008 г.) по специальности режиссёр театра, а также Московской режиссёрской магистратуры школы-студии МХАТ и ЦИМа при театрально-культурном центре имени Мейерхольда (2014 г.).С 2009 года Сергей работал в Государственном русском драматическом театре имени Бестужева в качестве артиста.В 2015 году Сергей Левицкий назначен художественным руководителем театра.