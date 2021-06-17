В Бурятии бизнес может воспользоваться новыми продуктами экосистемы Сбера

Сервисы помогут клиентам минимизировать риски при работе с контрагентами



Грянувшая по всему миру пандемия внесла коррективы во все сферы жизни, в том числе и бизнес-процессах. Некоторые недобросовестные контрагенты перестали выполнять свои обязательства, скрывая реальное положение дел в своих фирмах, появляются аферисты – к примеру, всевозможные фирмы-однодневки. Сейчас предприниматели начали активно присматриваться и изучать сервисы, которые обезопасят их бизнес. На выручку в этой ситуации пришли новые продукты экосистемы Сбера: «Риск Блокировки», «Проверка контрагентов», «Рейтинг ЮЛ». Специалисты банка отмечают, что на сегодня они действительно наблюдают повышение спроса на эти услуги. Давайте рассмотрим подробнее продукты.



Услуга «Проверка контрагента» предоставит клиенту данные из открытых официальных источников и автоматически оповестит об изменениях. Вы получите аналитику по ключевым параметрам, финансовый анализ контрагента, информацию о госконтрактах, узнаете о взаимосвязях компании с другими юридическими лицами и физическими лицами, сможете отследить изменения в ЕГР (название, директор, учредитель, адрес регистрации), статус банкротства, статус арбитражных дел и т.д.



– «Проверка контрагентов» аккумулирует данные 23 официальных и открытых источников и, соответственно, с их помощью мы готовы предоставить нашему клиенту полный анализ по деятельности контрагента, - отметили в самом банке.



Сервис Сбера отразит и данные о возможном присутствии партнёра бизнес-организации в реестре недобросовестных поставщиков, если в его истории деятельности уже были такие факты. Таким образом, предприятие будет проверено на все возможные «болевые точки». Важно, что по большинству источников данные обновляются ежедневно.



Ещё с помощью этой палочки-выручалочки вы сможете провести поиск новых контрагентов по разным параметрам, а также оценить риск выездной налоговой проверки.



Сервис предназначен для всех клиентов, кому важно быть уверенным в надёжности своего контрагента. Услугу Сбера можно легко подключить.



Второй - любопытный и полезный - продукт Сбера – это «Риск Блокировки».



«Риск Блокировки» отслеживает ключевые показатели и допустимые границы операций, согласно рекомендациям Банка России. К таким показателям относятся налоговые платежи и снятие наличных, переводы физлицам и остатки на счетах. Сервис носит информационный характер и не гарантирует отсутствие запросов и ограничительных мер, предусмотренных требованиями 115-ФЗ, но это хороший инструмент для своевременного реагирования.



Проше говоря, продукт проверяет бизнес и даёт рекомендации по снижению риска блокировки по 115 ФЗ.



Проясним: 115-ФЗ от 07.08.2001 – закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Именно он обязывает банки выявлять и пресекать операции, в отношении которых возникают такие подозрения. Недостаточный или несвоевременный мониторинг риска блокировки может привести к ограничениям деятельности организации и как следствие финансовым потерям из-за простоя бизнеса. Услуга же разъясняет предпринимателю, на что обратить внимание, помогает действовать в безопасной зоне и избегать риска блокировки по 115-ФЗ.



- Сервис подобен светофору, который вовремя сигналит предприятию о необходимости тех или иных решений. В данном случае с помощью этого инструмента бизнес-организации отслеживают допустимые границы по всем метрикам 115-ФЗ, получают персональные рекомендации и своевременные уведомления по возможным рискам от санкций контролирующих и надзорных органов, также наглядно видят логику расчета по установленным метрикам - объяснили в банке.



Продукт также позволяет открывать контрагентам видимость зелёного индикатора риска блокировки в «СберБизнес», подтверждать тем самым свою надёжность.



Сервис интегрирован в «СберБизнес» и не требует дополнительной установки. Доступен он только клиентам «Сбербанка».



Не менее полезный продукт - «Рейтинг ЮЛ».



«Рейтинг ЮЛ» - это своего рода актуальная оценка финансового состояния компании от Сбера. Она также, как и сервис «Проверка контрагентов», основана на данных из 23 открытых источников и уникальных знаниях банка о своих клиентах.



Для расчёта рейтинга в том числе используются банковские модели оценки рисков. Совокупность всех этих показателей и выдаётся клиенту - в виде рейтинга - от 1 до 10. Он доказывает надёжность компании и её финансовую стабильность даже в условиях текущего кризиса.



- Рейтинг даёт компании персональные рекомендации по улучшению и дополнительные аргументы при заключении договора на условиях отсрочки или предоплаты. Назовём его условно «удостоверением надежности». Этот сервис может стать хорошим помощником и в процессе развития компании, ведь он не только предоставляет аналитику её текущего состояния, но и даёт своевременные рекомендации по улучшению деятельности, - пояснили в Сбере.



Услуга рекомендуется клиентам, которые планируют расширять свой бизнес, если они ищут новых партнёров, а также тем, кто часто участвует в тендерах и нацелен на долгосрочное сотрудничество с банком.



