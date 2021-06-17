В улан-удэнский колонии прошёл сеанс одновременной игры в шахматы





В исправительной колонии №8 в Улан-Удэ прошёл сеанс одновременной игры в шахматы на семи досках. В нём приняли участие осуждённые шахматного кружка колонии, сообщили в УФСИН по Бурятии.Сеанс провёл заслуженный работник физической культуры, почётный работник общего образования России, отличник физической культуры России, тренер высшей категории Евгений Байнов.Девять осуждённых бросили вызов приглашённому в гости мастеру. Шахматные доски расставили в помещении клуба.Перед началом игры Евгений Байнов коротко рассказал о своей деятельности. Также осуждённые узнали об именитых бурятских шахматистах международного уровня Инне Ивахиновой, Антоне Шомоеве.Осуждённым не удалось выиграть ни одного матча. Итоговый счёт составил 7:0 в пользу спортсмена.В конце встречи Евгений Байнов поблагодарил за интересную игру. Он высоко оценил уровень игры осуждённых, пожелал им крепкого здоровья, удачи и скорейшего освобождения из мест лишения свободы.